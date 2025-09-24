New York'ta üst düzey diplomasi! Bakan Fidan ve Ukraya Devlet Başkanlığı Ofis Başkanı Yermak görüştü
Türkiye'nin New York'taki diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile Türkevi'nde bir araya geldi.
BAKAN FİDAN'DAN UKRAYNA İLE DİPLOMATİL TEMAS
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak ile Türkevi'nde görüştü.
Görüşmede, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov da yer aldı.
