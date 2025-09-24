Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
New York'ta üst düzey diplomasi! Bakan Fidan ve Ukraya Devlet Başkanlığı Ofis Başkanı Yermak görüştü

New York'ta üst düzey diplomasi! Bakan Fidan ve Ukraya Devlet Başkanlığı Ofis Başkanı Yermak görüştü

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'nin New York'taki diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile Türkevi'nde bir araya geldi.

Türkiye'nin, ABD'deki üst düzey diplomasi trafiği devam ediyor.

New York'ta üst düzey diplomasi! Bakan Fidan ve Ukraya Devlet Başkanlığı Ofis Başkanı Yermak görüştü - 1. Resim

BAKAN FİDAN'DAN UKRAYNA İLE DİPLOMATİL TEMAS

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak ile Türkevi'nde görüştü.

Görüşmede, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov da yer aldı.

