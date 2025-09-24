New York'ta üst düzey diplomasi! Bakan Fidan ve Ukraya Devlet Başkanlığı Ofis Başkanı Yermak görüştü

Türkiye'nin, ABD'deki üst düzey diplomasi trafiği devam ediyor.

BAKAN FİDAN'DAN UKRAYNA İLE DİPLOMATİL TEMAS

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak ile Türkevi'nde görüştü.

Görüşmede, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov da yer aldı.