Baykar ve T3 Vakfı, Türkiye’nin teknoloji altyapısını kuruyor! Gençlere 13 milyon TL nakit destek

Türkiye’nin gururu Baykar ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), yalnızca savunma sanayiinde değil, girişimcilikte de büyük bir ekosistem inşa ediyor.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda son gününde ziyaretçilerini ağırlarken, T3 Vakfı’nın genç girişimcilere sunduğu fırsatlar bir kez daha gündeme geldi.

1 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve T3 Girişim Merkezi Koordinatörü İrem Bayraktar Aksakal, yaptıkları çalışmaları şöyle özetledi:

“T3 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile şu ana kadar 4 girişime yaklaşık 1 milyon dolarlık yatırım yaptık.”

Aksakal, ayrıca “TEKNOFEST Girişim Programı kapsamında TEKNOFEST’te yaklaşık 13 milyon liralık nakdi destek sağladık” diyerek genç girişimcilerin yanında olduklarını iletti.

TÜRKİYE'NİN 'TEKNOLOJİ ALTYAPISI'

İrem Bayraktar Aksakal, TEKNOFEST’i bir festivalin ötesinde, Türkiye’nin geleceğinin inşa edildiği altyapı olarak gördüğünü belirtti:

“Nasıl futbol kulüplerinin altyapısında yıldızlar yetişiyorsa, TEKNOFEST de Türkiye’nin teknoloji altyapısıdır. Buradan çıkan girişimler geleceğin teknoloji devleri olacak.”

53 GİRİŞİM MEZUN OLDU

2022’de hayata geçirilen TEKNOFEST Girişim Programı’ndan bugüne kadar 53 girişim mezun oldu. Yalnızca bu yıl 4 TEKNOFEST girişimi ve 8 Deneyap girişimcisi programdan başarıyla çıktı.

T3 Vakfı, yatırımın yanında girişimcilere mentörlük, işbirliği ve Take Off Girişim Zirvesi gibi kritik platformlarda networking imkânı sunuyor.

Savunma sanayiinde Bayraktar TB2 ve AKINCI ile dünyada ses getiren Baykar, şimdi de T3 Vakfı’yla birlikte Türkiye’nin girişim ekosistemini küresel vitrine taşıyor.