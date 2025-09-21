Ukrayna duyurdu: Baykar, TB2’lerden sonra bilim merkeziyle de tarih yazacak

Savunma alanında geliştirdiği yenilikçi projelerle adını tüm dünyaya duyuran Baykar, başarılarıyla Türkiye’nin küresel vitrinindeki en güçlü markalarından biri haline geldi.

Dünyanın dört bir yanında yankı uyandıran insansız hava araçları, yalnızca teknolojik üstünlüğü değil, aynı zamanda Türkiye’nin uluslararası alandaki stratejik gücünü ve caydırıcı rolünü gözler önüne sermeye devam ediyor.

İlgili Haber Türkiye, Avrupa güvenlik mimarisine giriyor! Yunan basını alarm verdi: Baykar İHA’ları fethedecek

Ukrayna merkezli Euromaidan Press, Türk savunma şirketi Baykar’ı öne çıkaran bir haber yayımladı. Haberde şu ifadeler yer aldı:

“Türk savunma devi Baykar, yeniliklerin ‘patlamasıyla’ Ukrayna operasyonlarını genişletiyor.”

Haberde, Baykar CEO’su Haluk Bayraktar’ın şu sözlerine dikkat çekildi:

“Savaş, hızlı teknolojik inovasyonun katalizörü oldu: daha önce insansız hava aracı üreten sadece birkaç şirket varken, bugün bu sayı yüzlerceye ulaştı. Aynı durum robotik ve diğer yüksek teknolojiler için de geçerli.”

Şirket, Ukrayna Küçük Bilim Akademisi ile ortaklaşa modern bir eğitim merkezi kurarak Ukraynalı gençlere en güncel bilimsel ve teknolojik metodolojilerle eğitim imkanı sunacak.

UKRAYNA'YA STRATEJİK DESTEK

Euromaidan Press, Baykar’ın 2022’den bu yana Ukrayna’ya Bayraktar TB2 saldırı drone’ları tedarik ettiğini ve bu araçların Rus hedeflerini imha ettiği görüntülerin sosyal medyada viral olduğunu hatırlattı. Ayrıca şirketin 2024’te Ukrayna’da drone üretim tesisi kurmaya başladığına değinildi.

Haberde, Baykar’ın Ukrayna ofisinde 120’den fazla kişinin çalıştığı, şirketin yalnızca savunma teknolojilerinde değil, bilim ve eğitim alanında da destek sunduğu kaydedildi.

UKRAYNALI GENÇLER İÇİN BİLİM MERKEZİ

Haluk Bayraktar’ın açıklamalarına göre Baykar, Ukrayna Küçük Bilim Akademisi ile ortaklaşa modern bir eğitim merkezi kuracak. Burada Ukraynalı gençlerin, Türkiye’de uygulanan en son bilimsel ve teknolojik metodolojilerden faydalanacağı belirtildi.

Bayraktar’ın sözleri şöyle yansıdı: