Atlanta'da dikkat çeken karar! Şehirdeki tüm çatılar aynı renge boyanıyor: Sebebi ise...

ABD’nin Atlanta kenti, yaz sıcaklarını azaltmak ve enerji tüketimini düşürmek için dikkat çeken bir karara imza attı. Kent yönetimi, bölgede inşa edilecek tüm yeni binaların yapımında 'soğuk çatı' sisteminin kullanılmasını zorunlu hale getirdi. Böylelikle bundan sonra daha yansıtıcı ve açık renkli çatı malzemeleri kullanılacak. Yeni yasa mevcut binaları kapsamazken, bundan sonra inşa edilecek yapıların kurala uyması zorunlu.

ŞEHRİN SICAKLIĞINI DÜŞÜREBİLİR

Uzmanlara göre bu uygulama, şehrin genel sıcaklığını ortalama 2,4 Fahrenheit derece (yaklaşık 1,3 °C) azaltabilir; bazı sıcak bölgelerde ise fark 6,3 dereceye kadar çıkabilir. Şehrin bu uygulama sayesinde 35 yılda 315 milyon dolar enerji tasarrufu sağlaması bekleniyor.

Üstelik kullanılan yeni çatı sistemleri geleneksel seçeneklere göre daha pahalı değil; daha uzun ömürlü olmaları sayesinde maliyet avantajı da sunuyor.

Smart Surfaces Coalition’ın kurucusu ve CEO’su Greg Kats, bu yaklaşımın sadece çevre için değil, şehir ekonomisi açısından da büyük faydalar sağladığını belirterek şunları söyledi:

"Bu, şehri daha sağlıklı, rekabetçi ve yaşanabilir kılmanın son derece maliyet etkin bir yolu. Enerji faturalarını düşürüyor, istihdamı koruyor.”

Öte yandan kentleşmenin neden olduğu ısı adası etkisi, özellikle yaşlılar ve çocuklar için ciddi sağlık riskleri doğuruyor. Yansıtıcı malzeme kullanılan çatılar ise bu riski azaltmak için basit ama etkili bir çözüm sunuyor."

New York Times’ın haberine göre, ABD'de 2000 yılından bu yana sıcaklığa bağlı ölümler yüzde 117 oranında arttı. Atlanta’nın aldığı bu karar, Chicago, Los Angeles ve New York gibi büyük şehirlerin önüne geçerek, yerel yönetimlerin iklim krizine karşı somut ve etkili adımlar atabileceğini gözler önüne serdi.