Papa Leo geliyor! Türkiye ziyareti için tarih belli oldu

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Vatikan, Papa Leo’nun Kasım ayı sonunda Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini, ardından da Lübnan’a gideceğini açıkladı.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Kasım ayı sonunda Türkiye’ye, ardından Lübnan’a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

PAPA NEDEN TÜRKİYE'YE GELİYOR?

Papa Leo’nun Türkiye ziyareti, Birinci İznik Konsili’nin 1700’üncü yıl dönümü dolayısıyla planlanıyor. Hem Katolik hem de Ortodoks dünyası için büyük öneme sahip olan bu tarihi konsil, Hristiyan birliğinin simgesi olarak kabul ediliyor.

Patrik Bartholomeos, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, “Papa Leo’nun Türkiye ziyaretine ilişkin tarih üzerinde çalışıyoruz. Kendisi önce Ankara’ya, ardından İznik’e veya Patrikhanemize, belki de her ikisine birden gidecek. Bu konuda devletimiz ve hükümetimizle de temaslarımız olacak” dedi.

Patrik Bartholomeos ve Patrikhaneden bir heyet, bu sabah Vatikan’da Papa Leo ile bir araya geldi. Görüşmede, Papa’ya İznik Konsili’nin yıldönümü için Türkiye’ye gelmesi yönünde resmi davet iletildi.

Vatikan kaynaklarına göre Papa Leo’nun, Papa Francis’in vefatından sonra seçilmesinin ardından yapacağı bu ilk yurt dışı ziyareti, iki kilise arasındaki diyalogun güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor.

PAPA LEO VE EMİNE ERDOĞAN VATİKAN'DA BİR ARAYA GELDİ

Daha önce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Vatikan’daki “Kardeşlik Temelli Ekonomi: Etik Çoktaraflılık” başlıklı etkinlik için gittiği Roma’da, Papa Leo ile görüşmüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre görüşmede, Gazze’de yaşanan insani kriz, iklim değişikliğiyle mücadele, İslamofobi ve ırkçılıkla savaş ile ailenin toplumdaki önemi gibi başlıklar ele alındı.

VATİKAN'DAN İSRAİL'E SERT TEPKİ

Öte yandan Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin, son açıklamasında İsrail’in Gazze’de yürüttüğü saldırıları “katliam” olarak nitelendirdi.

Parolin, “Meşru müdafaa bir haktır, ancak orantılılık ilkesi gözetilmelidir. İsrail ordusunun Gazze’de yürüttüğü savaş, güçsüz bir halkı hedef alıyor,” dedi.

Kardinal ayrıca, uluslararası toplumun Gazze’deki şiddeti durdurmakta yetersiz kaldığını söyledi ve “Etkili ülkeler şimdiye kadar hiçbir şey yapmadı,” ifadelerini kullandı.

Mayıs ayında Papa Francis’in vefatının ardından göreve gelen Papa Leo da, Gazze’ye yönelik saldırılar konusunda daha sert bir tutum benimsedi.

Papa, İsrail’e insani yardımların girişine izin vermesi ve “Gazze’de acı çeken sivillerin korunması” çağrısında bulunmuştu.

