Papa 14. Leo İsrail'e seslendi: Öldürmeyeceksin!
Katolik dünyasının ruhani lideri Papa XIV. Leo, sosyal medya hesabından yaptığı çarpıcı açıklamayla Gazze’deki Filistin halkına destek verdi. “Bir kez daha kendi topraklarından zorla çıkarılan, korku içinde yaşamaya ve kabul edilemez koşullarda hayatta kalmaya devam eden Gazze halkına derin yakınlığımı ifade ediyorum” diyen Papa, dünyaya “öldürmeyeceksin” ilkesini hatırlattı.
Katolik dünyasının ruhani lideri Papa XIV. Leo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gazze’de yaşayan Filistin halkına destek mesajı verdi.
Papa, “Bir kez daha kendi topraklarından zorla çıkarılan, korku içinde yaşamaya ve kabul edilemez koşullarda hayatta kalmaya devam eden Gazze'deki Filistin halkına derin yakınlığımı ifade ediyorum” dedi.
“Öldürmeyeceksin” emrini hatırlatan Papa, “İnsanlık tarihi boyunca her bireyin dokunulmaz bir onuru vardır, bu onura saygı gösterilmeli ve korunmalıdır” ifadelerini kullandı.
ATEŞKES VE REHİNE ÇAĞRISI
Papa XIV. Leo, uluslararası insancıl hukuka tam saygı çerçevesinde ateşkes, rehinelerin serbest bırakılması ve diplomatik bir çözüm çağrısını yineledi.
Açıklamasında, “Barış ve adaletin şafağının yakında doğması için içten dualarıma katılmaya herkesi davet ediyorum” sözlerine yer verdi.