6 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu! Halı ve koltuk yıkama makinesi, akıllı tartı ve daha fazlası raflarda

6 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu! Halı ve koltuk yıkama makinesi, akıllı tartı ve daha fazlası raflarda

6 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu! Halı ve koltuk yıkama makinesi, akıllı tartı ve daha fazlası raflarda
A101’in 6 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Teknolojiden küçük ev aletlerine, ev tekstilinden mutfak ürünlerine ve oyuncaklara kadar farklı kategorilerde birçok ürün bu hafta raflarda yerini alacak. Halı ve koltuk yıkama makinesi, elektrikli ısıtıcı fan, akıllı tartı fırsatları merak konusu olurken fiyat listeleri ve ürün detayları da araştırılıyor.

A101 6 Kasım aktüel ürünler kataloğuna dair merak ediliyor. A101, her hafta olduğu gibi 6 Kasım 2025 Perşembe günü satışa sunulacak aktüel ürünler listesini duyurdu. Bu hafta özellikle ev yaşamını kolaylaştıran elektrikli ürünler, elektronik cihazlar, tekstil grubu ve çocuklara yönelik oyuncaklar öne çıkıyor.

6 KASIM A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

65" Frameless UHD QLED Google Tv 23.999 TL

55' 4K UHD VIDAA Tv 16.999 TL

43' Frameless FHD Google Tv 9.299 TL

VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet Mat Siyah 19.990 TL

Elektrikli Motorlu Bisiklet 19.990 TL

RSX5 150 CC Benzinli Motosiklet 59.990 TL

RS6 125 CC Benzinli Motosiklet 44.990 TL

4 Programlı Bulaşık Makinesi 10.999 TL

No-Frost Buzdolabı 19.999 TL

Çamaşır Makinesi 13.299 TL

Elektrikli Isıtıcı Fan 539 TL

Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 2.999 TL

Çay Makinesi 1.399 TL

İkisi Bir Arada Saç Maşası ve Düzleştirici 899 TL

Kablolu Dik Süpürge 1.499 TL

Boyun Masaj Aleti 1.099 TL

Steampro Seramik Tabanlı Ütü 1.699 TL

Aynalı Peçetelik 99,50 TL

A101'DE BU HAFTA NELER VAR, HANGİ ÜRÜNLER?

Ahşap Saplı Silikon Spatula Seti 2'li 89,50 TL

Cam Kase 6'lı 89,50 TL

Borosilikat Cam French Press ve Kupa Seti 139 TL

Kaymaz Taban Klozet Takımı 2'li 299 TL

Tek Kişilik Yorgan 399 TL

Yastık 129 TL

Çift Kişilik Yorgan 499 TL

Güneşlik Perde 250x210 cm 259 TL

Pileli Öme Perde 290x250 cm 449 TL

Örme Pano Perde 290x250 cm 249 TL

 V15 Lite Cep Telefonu 4.999 TL

Bluetooth Hoparlör 599 TL

Bluetooth Kulak İçi Kulaklık 499 TL

Oyuncak Davul ve Bultak 199 TL

Boncuklu Takı Yapma Seti 149 TL

Kutu Oyunu 159 TL

Oyuncak Prenses Ana Karakterler 469 TL

