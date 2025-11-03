Polis promosyonu ne zaman, hangi gün yatacak? 2025 EGM promosyon ödeme tarihi araştırılıyor

EGM promosyon ödeme tarihi yeniden gündeme geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü, personel maaş ve ücret ödemeleri için düzenlenen banka promosyon ihalesinde Türkiye İş Bankası'nın 100 bin liralık teklifini kabul ettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyet Teşkilatımızın tüm değerli mensuplarına hayırlı olması dileğimle." ifadelerini kullandı.

POLİS PROMOSYONU NE ZAMAN, HANGİ GÜN YATACAK?

Polis promosyonlarının ne zaman yatırılacağına dair Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak yeni protokolün 2025 Kasım ayı içerisinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

2022 yılında yapılan protokol, 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girmişti.Yeni protokol, mevcut anlaşmanın süresinin sone ermesiyle beraber geçerli sayılacak. Anlaşmayı kazanan banka ile EGM arasında imzalanacak sözleşmeyle beraber ödeme şartları ve süreçlere ilişkin resmi duyuru gerçekleşecektir.

POLİS PROMOSYONU NE KADAR OLDU?

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2025-2028 döneminin kapsayan personel maaş promosyon ihalesinde Türkiye İş Bankası'nın 100 bin liralık teklifinin kabul edildiğini açıkladı. Önceki teklifleri güncelleme çağrısı yapılan Türkiye Vakıflar Bankası ve İş Bankası, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla yeniden değerlendirildi.