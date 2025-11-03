Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ajax Galatasaray muhtemel 11'ler belli oldu mu? Galatasaray Şampiyonlar ligi maç kadrosu

Ajax Galatasaray muhtemel 11'ler belli oldu mu? Galatasaray Şampiyonlar ligi maç kadrosu

- Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile Galatasaray arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesi muhtemel 11'ler ve maç kadrosu merak ediliyor. Temsilcimiz Galatasaray'ın sahaya hangi oyuncularla çıkacağı ve sakat eksikler gündemde yerini aldı.

Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde Galatasaray, Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacak. Grupta 6 puanla yoluna devam eden sarı kırmızılılar, zorlu deplasmandan avantaj elde ederek üst tura bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Dev maç öncesi Galatasaray'ın muhtemel 11'i ve sakat oyuncu listesi netleşmeye başladı.

AJAX GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray’da ise Okan Buruk’un Uğurcan, Sallai (Singo), Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Osimhen, Barış şeklinde bir 11 ile sahaya çıkması muhtemel görünüyor. Singo’nun son durumu ise maç günü netleşecek. Galatasaray cephesinde hücum hattında Osimhen ve Barış Alper Yılmaz ikilisinin forma giymesi öngörülüyor.

Ajax Galatasaray muhtemel 11'ler belli oldu mu? Galatasaray Şampiyonlar ligi maç kadrosu - 1. Resim

AJAX GALATASARAY MAÇI EKSİK, SAKAT OYUNCULAR KİM?

Galatasaray’da ise bazı oyuncuların durumu kritik. İlkay Gündoğan’ın arka adalesindeki sakatlığı nedeniyle Ajax maçında forma giymesi beklenmiyor. Yunus Akgün’ün de sakatlık nedeniyle kadroda yer almayacağı ifade edilirken, Wilfried Singo’nun durumu maç saatinde netlik kazanacak. Sarı kırmızılı ekipte eksiklere rağmen geniş ve alternatifli bir kadro bulunuyor.

Ajax Galatasaray muhtemel 11'ler belli oldu mu? Galatasaray Şampiyonlar ligi maç kadrosu - 2. Resim

AJAX GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Ajax ile Galatasaray arasındaki Şampiyonlar Ligi maçı 5 Kasım Çarşamba günü saat 23.00’te oynanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

