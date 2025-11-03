Ajax Galatasaray muhtemel 11'ler belli oldu mu? Galatasaray Şampiyonlar ligi maç kadrosu

Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde Galatasaray, Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacak. Grupta 6 puanla yoluna devam eden sarı kırmızılılar, zorlu deplasmandan avantaj elde ederek üst tura bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Dev maç öncesi Galatasaray'ın muhtemel 11'i ve sakat oyuncu listesi netleşmeye başladı.

AJAX GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray’da ise Okan Buruk’un Uğurcan, Sallai (Singo), Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Osimhen, Barış şeklinde bir 11 ile sahaya çıkması muhtemel görünüyor. Singo’nun son durumu ise maç günü netleşecek. Galatasaray cephesinde hücum hattında Osimhen ve Barış Alper Yılmaz ikilisinin forma giymesi öngörülüyor.

AJAX GALATASARAY MAÇI EKSİK, SAKAT OYUNCULAR KİM?

Galatasaray’da ise bazı oyuncuların durumu kritik. İlkay Gündoğan’ın arka adalesindeki sakatlığı nedeniyle Ajax maçında forma giymesi beklenmiyor. Yunus Akgün’ün de sakatlık nedeniyle kadroda yer almayacağı ifade edilirken, Wilfried Singo’nun durumu maç saatinde netlik kazanacak. Sarı kırmızılı ekipte eksiklere rağmen geniş ve alternatifli bir kadro bulunuyor.

AJAX GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Ajax ile Galatasaray arasındaki Şampiyonlar Ligi maçı 5 Kasım Çarşamba günü saat 23.00’te oynanacak.