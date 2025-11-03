Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman? FB GS derbi tarihi ve maç biletleri gündemde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman? FB GS derbi tarihi ve maç biletleri gündemde
2025-2026 Süper Lig sezonunun en kritik karşılaşmalarından biri olacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için geri sayım başladı. FB GS derbisinin tarihi netleşirken maç saati ve bilet satış süreçleri şimdiden taraftarların gündeminde yer alıyor.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin oynanacağı tarih 2025-2026 Süper Lig heyecanı devam ederken araştırılıyor. Ezeli rekabet yeniden sahneye çıkmaya hazırlanırken FB-GS derbi tarihi belli oldu. Maçı tribünlerden takip etmek isteyen taraftar bilet satış detaylarını merak ediyor. 

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?

2025-2026 sezonunun ilk Fenerbahçe - Galatasaray derbisi Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak. Derbinin 1 Aralık Pazartesi günü oynanacağı açıklanırken karşılaşmanın saati ve yayınlanacağı kanal ise henüz Türkiye Futbol Federasyonu ve yayıncı kuruluş tarafından netleştirilmedi. Bu nedenle taraftarlar resmi duyurular için takipte kalıyor. Ancak Süper Lig maçları Bein Sports ekranlarından yayınlanıyor.

Dev maç öncesi iki takımın lig performansı, teknik direktör tercihleri, kadro form durumu ve muhtemel 11’leri de spor gündeminde konuşulan başlıklar arasında. Taraftarlar, sezonun ilk derbisinde hem puan hem de psikolojik üstünlük sağlayacak takımı merak ediyor.

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Derbi biletleri henüz satışa sunulmadı. Bilet fiyatları ve satış takvimi, Fenerbahçe Kulübü tarafından Passolig üzerinden duyurulacak. Son derbi maçlarında olduğu gibi öncelikli satışın kombine sahiplerine ve taraftar üyelik kategorilerine göre yapılması bekleniyor. Biletlerin maçtan bir hafta önce yani kasım ayının son haftası satışa çıkması bekleniyor.

FB GS DERBİ TARİHİ VE GEÇMİŞ DERBİLER

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında bugüne kadar oynanan 404 maçta, sarı lacivertliler 148 galibiyet, sarı kırmızılılar ise 128 galibiyet elde ederken 128 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. 

İki takım arasındaki derbiler Türk futbol tarihinde en çok izlenen mücadeleler arasında yer alıyor. 

12 Şubat 1911’de Galatasaray’ın 7-0 kazandığı karşılaşma ve 6 Kasım 2002’de Fenerbahçe’nin 6-0’lık galibiyeti tarihe geçen sonuçlar olarak öne çıkıyor. İki takım son olarak 2 Nisan 2025’te Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaşmış, mücadeleyi Galatasaray 2-1 kazanarak tur atlamıştı.

