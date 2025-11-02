Fenerbahçe derbiyi kazandı, yıldız ismi kaybetti
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ı 3 golle geçen Fenerbahçe'de galibiyetin fitilini ateşleyen İsmail Yüksek, karşılaşmada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Fenerbahçe'de Beşiktaş karşısında 90+3. dakikada sarı kart gören İsmail Yüksek cezalı duruma düştü.
Bu sezon Trabzonspor, Samsunspor ve Gaziantep FK mücadelelerinde sarı kartla cezalandırılan milli futbolcu, Beşiktaş karşısında dördüncü sarı kartını görürken, önümüzdeki hafta oynanacak Zecorner Kayserispor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.
FENERBAHÇE'NİN BEŞİKTAŞ'A ATTIĞI 500 GOL YÜKSEK'TEN
Beşiktaş deplasmanında 32. dakikada farkı 1'e indirerek skoru 2-1 yapan Fenerbahçe'de golü atan İsmail Yüksek, sarı-lacivertlilerin tarihte Beşiktaş ile oynadığı maçlarda kaydettiği 500. gole imzasını attı.
Beşiktaş ile bugüne kadar karşılaştığı 361 maçta 499 gol kaydeden Fenerbahçe, 500. golünü 362. maçta milli futbolcusunun ayağından buldu.
SÜPER LİG KARİYERİNDEKİ İLK GOLÜNÜ BEŞİKTAŞ'A ATTI
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, Beşiktaş karşısında 32. dakikada skoru 2-1'e getiren isim olurken, Süper Lig kariyerindeki ilk golünü de kaydetmiş oldu.
Fenerbahçe formasıyla daha önce 2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'nde ve 2023-2024 sezonunda UEFA Konferans Ligi Elemeleri'nde gol sevinci yaşayan milli futbolcu, Süper Lig'deki ilk golünü derbide atmayı başardı.