Erman Toroğlu'ndan Beşiktaşlı oyuncuya olay tepki: Maçı sattı...

Erman Toroğlu'ndan Beşiktaşlı oyuncuya olay tepki: Maçı sattı...

- Güncelleme:
Erman Toroğlu&#039;ndan Beşiktaşlı oyuncuya olay tepki: Maçı sattı...
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendiren eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, siyah beyazlılarda kırmızı kart gören Orkun Kökçü'ye ağır ifadelerle yüklendi.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören milli futbolcu Orkun Kökçü'ye büyük tepki gösterdi.

Orkun'un kırmızı kart görerek takımının mağlubiyetine sebep olduğunu söyleyen Toroğlu, "Beşiktaş Kulübü yönetimi, THY'nin Lizbon - İstanbul uçağıyla ekonomide uçacak adama uçak gönderip İstanbul'a getirdi, o da bu maçı sattı. Parayla pulla değil. Mecazi manada... Orkun, maçı Beşiktaş'tan aldı ve Fenerbahçe'ye sattı." dedi.

"SEN ÖZEL UÇAKLA GELECEK ADAM DEĞİLDİN"

Kırmızı kart gören Orkun Kökçü'nün kaptanlığa yakışmayacak bir şey yaptığını belirten Erman Toroğlu, "Büyük topçu dediniz. Şöyle bir maçta atılır mı? Sen Beşiktaş camiasının ekmeğiyle oynadın Orkun. Sen özel uçakla gelecek adam değildin. Sen ekonomide uçacak bir adamdın. Bir de kaptanlık verdiler. Al sana kaptanlık. Beşiktaş başkanı, al sana kaptanın, al sana futbolcun. Beşiktaşlı değilim ama Beşiktaşlı olsam çıldırırım. Adamı parçalayacaksın. 3-0, 4-0 yapacaksın. Sen böyle bir hareket yapabilir misin? Futbolcu akıllı adamdır. Sen bu adama kaptanlık verdin. Sen takımı çevirecek adamsın, kaptanlık bandın var. Kalecinden aldılar, kaptanlığı sana verdiler." şeklinde konuştu.

"KEMİKSİZ KIRMIZI KART"

Orkun Kökçü'nün pozisyonunun tartışmasız kırmızı kart olduğunu söyleyen Toroğlu, "Al işte maçı verdin Fenerbahçe'ye. Özel uçakmış, ne özel uçağı ya! Hakem VAR ile verdi kırmızıyı, kendisi vermesi lazım kırmızıyı. Beşiktaş kaptanını atarsam benim üstüme gelirler mi dedi. Gücü yetmedi. Gördü pozisyonu ama VAR'a yıktı. VAR'a yıkınca kurtardı. Kemiksiz kırmızı kart. Orkun, Beşiktaş'a kıydı." dedi.

Erman Toroğlu'ndan Beşiktaşlı oyuncuya olay tepki: Maçı sattı... - 1. Resim

 

