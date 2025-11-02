Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: Hep birlikte göreceğiz

Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: Hep birlikte göreceğiz

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;den Galatasaray&#039;a gönderme: Hep birlikte göreceğiz
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş Derbi, Şampiyonluk, Lig, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ettikleri derbi sonrası Tüpraş Stadı’nda açıklamalarda bulundu. Giderek daha güçlendiklerini ve Galatasaray derbisinde kazanarak şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını göstereceklerini kaydeden Torunoğulları, ezeli rakiplerine şampiyonluk göndermesi yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ı 2-0'dan dönerek 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, derbi zaferinin ardından çarpıcısı açıklamalar yaptı.

Galibiyet golünü atan Jhon Duran ile ilgili konuşan Torunoğulları, "Bugün Fenerbahçe açısından çok güzel bir skor ve gece oldu. Devam ediyoruz kazanmaya. İnşallah perşembe ve pazar günü de kazanıp milli araya böyle gireceğiz. Jhon Duran ile ilgili birçok senaryo yazıldı. Bugün Duran'ın ne kadar kaliteli ve özel bir futbolcu olduğunu gördük." dedi.

"BİZ GALATASARAY'I DA YENECEĞİZ"

Takımın giderek güçlenmeye başladığını ve Galatasaray derbisini kazanacaklarını söyleyen Torunoğulları, "Futbolcularımıza ve hocalarımıza güveniyoruz. Biraz zamana ihtiyacımız var demiştik, şimdi yavaş yavaş güçlendikçe daha güzel oynayacağız. Bugün Samandıra'ya bizi uğurlamaya gelen, buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten Fenerbahçe taraftarı birlikte olduğunda aşamayacakları hiçbir şey yok. Gülmeyen tüm Fenerbahçelileri güldüreceğiz. Biz Galatasaray'ı da yeneceğiz. Bunu tüm taraftarımızla, yönetici arkadaşlarımızla yapacağız." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: Hep birlikte göreceğiz - 1. Resim

"SAMANDIRA'DA TOPLANTILARLA ÖLÜ TOPRAĞINI KALDIRDIK"

Samandıra'da güçlendiklerini kaydeden Torunoğulları, "Başkanımız iki projemiz var demişti. Samandıra ve Kadıköy cehennemi. Samandıra'da toplantılarla ölü toprağını kaldırdık. Şimdi sıra Kadıköy cehenneminde. Ben inanıyorum Kayserispor maçında biz Kadıköy'ün o ruhunu, cehennemini oluşturacağız. Hep birlikte bunu göreceğiz." dedi.

"BİZ ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYIYIZ"

Şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını belirten Ertan Torunoğulları, "Taraftarımız bir olduğunda gerçekten çok iyi. Fark kapanır, lig uzun. Fenerbahçe, oynadığı her alanda şampiyonluğa oynar. Biz şampiyonluğun en büyük adayıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

ABD'de rekor borç! 38 trilyon dolarla tarihi seviyeye geldiBeşiktaş - Fenerbahçe derbisi sonrası gerginlik: Tedesco, Beşiktaşlı yıldızla tartıştı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi sonrası gerginlik: Tedesco, Beşiktaşlı yıldızla tartıştı - SporDerbi sonrası gerginlik: Tedesco, Beşiktaşlı isimle tartıştıBeşiktaş'tan hakem tepkisi: Sergen Yalçın oyuncuları uyarmıştı - SporBeşiktaş'tan hakem tepkisi: Sergen Yalçın oyuncuları uyarmıştıFenerbahçe'de Tedesco'dan Galatasaray ve Beşiktaş cevabı: Umurumda değil - SporTedesco'dan Galatasaray ve Beşiktaş cevabıBeşiktaş - Fenerbahçe derbisinde olay tepki: Bahis yapsana! - SporDolmabahçe'deki derbide olay tepki: Bahis yapsana!Fenerbahçe derbide iki kez penaltı bekledi - SporFenerbahçe derbide iki kez penaltı beklediBeşiktaş - Fenerbahçe derbisinde olay çıktı: Sergen Yalçın çılgına döndü, kırmızılar peş peşe geldi - SporYalçın çılgına döndü, kırmızılar peş peşe geldi
Sonraki Haber Yükleniyor...