Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: Hep birlikte göreceğiz

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ı 2-0'dan dönerek 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, derbi zaferinin ardından çarpıcısı açıklamalar yaptı.

Galibiyet golünü atan Jhon Duran ile ilgili konuşan Torunoğulları, "Bugün Fenerbahçe açısından çok güzel bir skor ve gece oldu. Devam ediyoruz kazanmaya. İnşallah perşembe ve pazar günü de kazanıp milli araya böyle gireceğiz. Jhon Duran ile ilgili birçok senaryo yazıldı. Bugün Duran'ın ne kadar kaliteli ve özel bir futbolcu olduğunu gördük." dedi.

"BİZ GALATASARAY'I DA YENECEĞİZ"

Takımın giderek güçlenmeye başladığını ve Galatasaray derbisini kazanacaklarını söyleyen Torunoğulları, "Futbolcularımıza ve hocalarımıza güveniyoruz. Biraz zamana ihtiyacımız var demiştik, şimdi yavaş yavaş güçlendikçe daha güzel oynayacağız. Bugün Samandıra'ya bizi uğurlamaya gelen, buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten Fenerbahçe taraftarı birlikte olduğunda aşamayacakları hiçbir şey yok. Gülmeyen tüm Fenerbahçelileri güldüreceğiz. Biz Galatasaray'ı da yeneceğiz. Bunu tüm taraftarımızla, yönetici arkadaşlarımızla yapacağız." şeklinde konuştu.

"SAMANDIRA'DA TOPLANTILARLA ÖLÜ TOPRAĞINI KALDIRDIK"

Samandıra'da güçlendiklerini kaydeden Torunoğulları, "Başkanımız iki projemiz var demişti. Samandıra ve Kadıköy cehennemi. Samandıra'da toplantılarla ölü toprağını kaldırdık. Şimdi sıra Kadıköy cehenneminde. Ben inanıyorum Kayserispor maçında biz Kadıköy'ün o ruhunu, cehennemini oluşturacağız. Hep birlikte bunu göreceğiz." dedi.

"BİZ ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYIYIZ"

Şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını belirten Ertan Torunoğulları, "Taraftarımız bir olduğunda gerçekten çok iyi. Fark kapanır, lig uzun. Fenerbahçe, oynadığı her alanda şampiyonluğa oynar. Biz şampiyonluğun en büyük adayıyız." ifadelerini kullandı.