İlaç bekliyordu, paketten çıkanı görünce hayatının şokunu yaşadı

Olay ABD’nin Kentucky eyaletinde meydana geldi. Nashville Havalimanı’ndan gönderilen bir ilacın teslim edilmesini bekleyen kadın hayatının şokunu yaşadı.

KUTUDAN KOPMUŞ KOL VE PARMAKLAR ÇIKTI

Kuryenin getirdiği paketin içinden kopmuş iki kol ve parmaklar çıkarken, kadın acil bir şekilde polisi arayarak durumu bildirdi.

"BİZDE KALMASINI İSTEMEDİK"

Olay esnasında ne yapacağını bilemediğini vurgulayan kadın, şu ifadelerde bulundu:

"Nashville Havalimanı’ndan gönderilen acil bir ilaç teslimatı bekliyorduk, iki kutu getirdiler. Kutulardan birini açtık ve içinde nakil için hazırlanmış insan vücut parçaları olduğunu gördük, oldukça tıbbi bir şey gibiydi. Bunların nereye gitmesi gerektiğini öğrenmeye çalışıyoruz. Sadece bize ait olmayan vücut parçalarının bizde kalmasını istemedik."

ADLİ TABİBE TESLİM EDİLDİ

The Times’ın haberine göre acil müdahale ekipleri, Christian County adli tabibi Scott Daniel’i çağırarak pakette bulunan iki kol ve dört parmağı teslim etti. Daniel, uzuvları morga götürdü; parçalar ertesi gün bir kurye tarafından teslim alındı.

Adli tabip Daniel, vücut parçalarıyla dolu paketin Nashville’den gönderildiğini ve cerrahi eğitim amacıyla bir okul ya da hastaneye ulaştırılmak üzere yola çıktığını söyledi. Öte yandan Daniel, parçaların dört farklı bedene ait olduğunu ifade etti.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan adli tabip, "Kol ve parmakların bağışlanan kadavralardan geldiklerini varsayıyorum." dedi. Olaya ilişkin incelemeler sürüyor.