Balıkesir'de korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı

Balıkesir'de korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Balıkesir&#039;de korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı
Deprem, Balıkesir, Sındırgı, AFAD, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Balıkesir, son dakika bir depremle sallandı. Sismik hareketliliğin sürdüğü Sındırgı ilçesinde, 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Sındırgı'nın yanı sıra Balıkesir merkezde de hissedildi.

Son dakika deprem haberi... Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 15.16'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssünün Sındırgı ilçesi olduğu deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

3,6 büyüklüğündeki korkutan deprem, Sındırgı'nın yanı sıra Balıkesir merkezde de hissedildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise, depremin büyüklüğünü 3,7 olarak kayıtlara geçti.

