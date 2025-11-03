Balıkesir'de korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı

Son dakika deprem haberi... Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 15.16'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssünün Sındırgı ilçesi olduğu deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

3,6 büyüklüğündeki korkutan deprem, Sındırgı'nın yanı sıra Balıkesir merkezde de hissedildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise, depremin büyüklüğünü 3,7 olarak kayıtlara geçti.