MHP lideri Bahçeli talimatı verdi! O mahalleye Murat Kurum'un adı verilecek

MHP lideri Bahçeli talimatı verdi! O mahalleye Murat Kurum'un adı verilecek

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MHP lideri Devlet Bahçeli, Osmaniye teşkilatına deprem konutlarının olduğu mahalleye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un adının verilmesi talimatında bulundu. Kurum ise MHP'den yapılan açıklamaya "Onur duydum" ifadeleriyle karşılık verdi.

MHP Osmaniye İl Başkanı İbrahim Çenet, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile bir mahalleye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un adını vereceklerini duyurdu.

BİR MAHALLEYE 'MURAT KURUM'UN ADI VERİLECEK

MHP lideri Devlet Bahçeli'den talimat aldıklarını duyuran Çenet, "Osmaniye İl Merkezimizde Deprem Kalıcı Konutlarının tamamlanarak hemşehrilerimizin ikamet etmeye başladığı yeni alanda Sayın Genel Başkanımız ve Hemşehrimiz Devlet Bahçeli Beyefendi’nin önerileri ve talimatları ile  “Murat Kurum Bey Mahallesi” adında Yeni bir Mahalle Kuruluyor.

TALİMAT BAHÇELİ'DEN

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi sonucunda 1010 hemşehrimizin hayatını kaybettiği, on binlerce bağımsız bina ve iş yerinin yıkıldığı Osmaniye İl merkezimizde  kalıcı konutların yükseldiği, ortak alanların doğduğu alanda ikamet ittihazı ile yerleşen Osmaniyeli hemşerilerimizin talep ve ihtiyaçlarını ilk elden çözebilmek amacıyla demokrasinin ilk basamak müessesesi olan muhtarlık makamı Osmaniye İli Belediyemizin Kasım Ayı Meclisinde karara bağlanmak üzere Genel Başkanımız ve Hemşehrimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin öneri ve talimatları ile 'Murat Kurum Bey Mahallesi' adıyla gündeme alınmıştır."

KURUM'DAN TEŞEKKÜR MESAJI GELDİ

Kurum ise bu açıklamayı alıntılayarak teşekkürlerini sundu. Bahçeli'yi de anan Kurum'un paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"6 Şubat Asrın Felaketinde yara alan Osmaniye’mizi ayağa kaldırmak, Osmaniyeli hemşerilerimizi yuvalarına kavuşturmak için çok çalıştık, çalışıyoruz. Bu çabanın Osmaniyemiz tarafından takdir gördüğünü, önce fahri hemşehrilik şimdi de il merkezinde Murat Kurum Bey Mahallesi kurulma kararı alınmasından onur duydum. 

Cumhur İttifakımızın ortağı, MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli’ye bu yöndeki öneri ve talimatları için şükranlarımı sunuyorum. Bizleri bağrına basan tüm Osmaniyeli kardeşlerimize çok teşekkür ediyor, sevgilerimi iletiyorum."

