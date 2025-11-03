Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Bazı çakalların kıyıda köşede beklediğinin farkındayım

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adıyaman Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu. 'Terörsüz Türkiye' sürecine değinen Kurtulmuş, "Bazı çakalların kıyıda köşede beklediğinin, terörsüz ortam sağlanmasın diye ellerini ovuşturduğunun farkındayım. Ne yaparlarsa yapsınlar bu sefer mutlaka başaracağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Adıyaman Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

"Bir devlet politikası olarak Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu vasıtasıyla millet desteğine dönüştürdüğümüz projeyi en kısa zamanda sonuçlandıracağız.

Bazı çakalların kıyıda köşede beklediğinin, terörsüz ortam sağlanmasın diye ellerini ovuşturduğunun farkındayım. Ne yaparlarsa yapsınlar bu sefer mutlaka başaracağız."

Ayrıntılar geliyor...

