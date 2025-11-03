Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, Türkiye genelinde 500 bin sosyal konut inşa edilecek.

Antalya'da ise dar gelirli vatandaşlar için 13 bin 213 konut, yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneğiyle satışa sunulacak. Peki, TOKİ konutları Antalya'da nereye yapılacak, hangi ilçede olacak? İşte tüm ayrıntılar...

ANTALYA'DA TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ HANGİ İLÇELERDE OLACAK?

500 bin sosyal konut projesi kapsamında Antalya’da Döşemealtı, Konyaaltı, Akseki, Elmalı, Gündoğmuş, İbradı, Korkuteli ve Manavgat ilçesine TOKİ konutları yapılacak.

TOKİ 13 BİN 213 SOSYAL KONUT ANTALYA'NIN HANGİ İLÇESİNDE NE KADAR YAPILACAK?



TOKİ tarafından Antalya’da yapılacak sosyal konutun ilçelere göre dağılım şu şekildedir;

ANTALYA'DA TOKİ KONUT FİYATLARI NE KADAR?

Antalya'da TOKİ sosyal konutları ı 55 m² 1+1 için 1,8 milyon TL, 65 m² 2+1 için 2,2 milyon TL ve 80 m² 2+1 için 2,65 milyon TL olarak belirlendi.

Konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile satışa sunulacak; aylık taksitler sırasıyla 6.750 TL, 8.250 TL ve 9.938 TL olacak.