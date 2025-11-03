Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > TOKİ konutları Antalya'da nereye yapılacak, hangi ilçede olacak?

TOKİ konutları Antalya'da nereye yapılacak, hangi ilçede olacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TOKİ konutları Antalya&#039;da nereye yapılacak, hangi ilçede olacak?
TOKİ, Antalya, Konut, Sosyal Konut, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'herkes için güvenli konut' projesi kapsamında hayata geçirilecek. Antalya'da 13 bin 213 TOKİ sosyal konut yapılacak. Başvurular 10 Kasım - 19 Aralık 2025 tarihlerinde e-Devlet üzerinden Halkbank ve Emlak Katılım Bankası aracılığıyla alınacak. İşte, Antalya ilçelerine göre TOKİ konut dağılımı ve fiyatlar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, Türkiye genelinde 500 bin sosyal konut inşa edilecek.

Antalya'da ise dar gelirli vatandaşlar için 13 bin 213 konut, yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneğiyle satışa sunulacak. Peki, TOKİ konutları Antalya'da nereye yapılacak, hangi ilçede olacak? İşte tüm ayrıntılar...

TOKİ konutları Antalya'da nereye yapılacak, hangi ilçede olacak? - 1. Resim

ANTALYA'DA TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ HANGİ İLÇELERDE OLACAK?

500 bin sosyal konut projesi kapsamında Antalya’da Döşemealtı, Konyaaltı, Akseki, Elmalı, Gündoğmuş, İbradı, Korkuteli ve Manavgat ilçesine TOKİ konutları yapılacak.

TOKİ 13 BİN 213 SOSYAL KONUT ANTALYA'NIN HANGİ İLÇESİNDE NE KADAR YAPILACAK?

TOKİ tarafından Antalya’da yapılacak sosyal konutun ilçelere göre dağılım şu şekildedir;

TOKİ konutları Antalya'da nereye yapılacak, hangi ilçede olacak? - 2. Resim

TOKİ konutları Antalya'da nereye yapılacak, hangi ilçede olacak? - 3. Resim

ANTALYA'DA TOKİ KONUT FİYATLARI NE KADAR?

Antalya'da TOKİ sosyal konutları ı 55 m² 1+1 için 1,8 milyon TL, 65 m² 2+1 için 2,2 milyon TL ve 80 m² 2+1 için 2,65 milyon TL olarak belirlendi.

Konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile satışa sunulacak; aylık taksitler sırasıyla 6.750 TL, 8.250 TL ve 9.938 TL olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Annesi, sol kolunu kullanamadığını fark etti: Doktorlar önemsemedi! Acı gerçek testlerde ortaya çıktıMHP lideri Bahçeli talimatı verdi! O mahalleye Murat Kurum'un adı verilecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TOKİ 500 bin sosyal konut Ankara'da nerede yapılacak, hangi ilçelerde? - HaberlerTOKİ 500 bin sosyal konut Ankara'da nerede yapılacak, hangi ilçelerde?TOKİ 500 bin konut İzmir'de nerede yapılacak? İlçeler belli oldu - HaberlerTOKİ 500 bin konut İzmir'de nerede yapılacak? İlçeler belli olduAjax Galatasaray muhtemel 11'ler belli oldu mu? Galatasaray Şampiyonlar ligi maç kadrosu - HaberlerAjax Galatasaray muhtemel 11'ler belli oldu mu? Galatasaray Şampiyonlar ligi maç kadrosu3 Kasım ASKİ su kesintisi sorgulama! Ankara'da bugün sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - Haberler3 Kasım ASKİ su kesintisi sorgulama! Ankara'da bugün sular ne zaman, saat kaçta gelecek?Yurt dışı harcı 2026'da kaç TL oldu, yurt dışı çıkış puluna ne kadar zam geldi? Tutarlar belli oldu - HaberlerYurt dışı harcı 2026'da kaç TL oldu, yurt dışı çıkış puluna ne kadar zam geldi? Tutarlar belli olduEyüpspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - HaberlerEyüpspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Sonraki Haber Yükleniyor...