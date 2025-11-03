Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Eyüpspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'in 11. haftasında Eyüpspor ile Antalyaspor kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Puan tablosunda alt sıralardan uzaklaşmak isteyen iki ekip de sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak. Eyüpspor Antalyaspor maçı yayın bilgileri netleşti.

Eyüpspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda araştırılıyor. İstanbul temsilcisi taraftarı önünde kazanıp moral bulmayı planlarken, Akdeniz ekibi ise deplasmandan puanla dönerek toparlanma peşinde.

EYÜPSPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Eyüpspor ile Antalyaspor arasındaki mücadele 3 Kasım Pazartesi akşamı oynanacak. İki takım için de büyük önem taşıyan karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadele öncesi her iki kulüp de hazırlıklarını tamamladı ve maç kadrolarında son taktik planlamalarını yaptı.

Eyüpspor, ligde oynadığı 10 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 8 puan topladı. Yeni teknik direktörü Orhan Ak yönetimindeki üçüncü maçına çıkacak olan İstanbul ekibi taraftarı önünde kazanarak ligde moral depolamak istiyor. Antalyaspor cephesi ise 10 puanla 14. sırada yer alıyor ve kötü gidişatı durdurmak adına sahaya çıkacak.

Eyüpspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1. Resim

EYÜPSPOR ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği Eyüpspor - Antalyaspor karşılaşması beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.  beIN Sports'un hem uydu hem dijital yayın üzerinden erişim sunması izleme alternatiflerini artırıyor.

Eyüpspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2. Resim

EYÜPSPOR ANTALYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, İstanbul'da bulunan Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. Eyüpspor taraftarı, kendi sahasında oynanacak bu mücadelede takımlarına destek olmak için tribünlerde yerini alacak.

