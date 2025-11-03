2026 IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak? Yeniden Değerleme Oranı açıklandı

2026 IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak TÜİK enflasyon verileriyle merak edildi. TÜİK'in açıkladığı Ekim ayı ÜFE ortalaması, 2026'da uygulanacak yeniden değerleme oranını belirledi.

2026 IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Yurt dışından getirilen cep telefonları için ödenmesi zorunlu olan IMEI kayıt ücreti 2025 yılında 45 bin 614 TL seviyesindeydi. Yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 olarak duyurulmasıyla birlikte 2026 yılında bu ücret yaklaşık 57 bin 241 TL'ye yükselecek.

Yeni ücret 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Cumhurbaşkanının oranı artırma veya azaltma yetkisi bulunuyor.

2026'DA YURT DIŞI TELEFON AÇTIRMA PARASI NE KADAR?

Yurt dışından alınan telefonun Türkiye'de kullanılabilmesi için yapılan IMEI kayıt işlemine ödenen ücret, her yıl yeniden değerleme oranına göre güncelleniyor. 2026 yılı için geçerli olacak tutar 57 bin 241 TL olarak güncellendi.

E-DEVLET IMEI NASIL SORGULANIR?

IMEI kayıt sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden kolayca yapılabiliyor. Kullanıcılar https://www.turkiye.gov.tr/imei-sorgulama adresine girerek 15 haneli IMEI numarasını sorgulayabiliyor. Bu işlem sayesinde cihazın kayıtlı olup olmadığı, klonlanıp klonlanmadığı ve kayıp veya çalıntı durumları görüntülenebiliyor.

E-devlet üzerinden yapılan bu sorgulama, IMEI kayıt işlemi öncesi kullanıcıların cihaz durumunu kontrol etmesine imkan tanıyor. Özellikle ikinci el telefon alırken IMEI sorgulaması yapmak muhtemel mağduriyetlerin önüne geçmek için önemli bir adım olarak gösteriliyor.