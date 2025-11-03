Yunanistan’dan Türkiye itirafı! 'Gösteriş için cephanesiz kaldık'

Her geçen gün savunma sanayine yeni yatırımlar yaptığını açıklayan Atina’nın çıkmazı derinleşiyor.

Yunanistan, son yıllarda milyarlarca euroyu bulan silah alımlarıyla caydırıcılığını artırmaya çalışsa da, sahada tablo farklı. Pahalı platformlara rağmen mühimmat ve operasyonel kabiliyet eksikliği, ordunun savaş etkinliğini zayıflatıyor. Buna karşılık Türkiye, kendi kaynaklarıyla geliştirdiği sistemlerle hem Ege’de hem de Doğu Akdeniz’de askeri dengeleri lehine çeviriyor.

"GERİDE KALDIK" Yunanistan’ın emekli İran Büyükelçisi George Aifantis, uluslararası bir ad hoc programında yaptığı değerlendirmede ülkesinin askeri kapasitesine dair çarpıcı itiraflarda bulundu. Aifantis, "Türkiye’nin donanması güçlü, hava kuvvetleri tam silahlanmış durumda. Biz ise pahalı sistemler aldık ama cephanesi olmadan kullanamayacak durumdayız. Bugün Türkiye’nin donanması var. Hava kuvvetleri güçlü. Tamamen silahlanmış durumda ve füze kapasitesine sahip. Biz ise sahada bu güçle doğrudan karşılaşmaya hazır değiliz" sözleriyle, Atina’nın savunma planlamasındaki en kritik zafiyeti özetledi.

"HER RAFALE İÇİN SADECE İKİ FÜZE ALDIK"

Yunanistan’ın son yıllarda yaptığı pahalı silah alımlarının gösterişten ibaret olduğunu dile getiren Aifantis, ülkesinin mühimmat eksiğine dikkat çekti. "Her bir Rafale savaş uçağı için yalnızca iki Meteor füzesi aldık. Türkiye ise her Eurofighter için yedi-sekiz adet alıyor" dedi.

Yunan Hava Kuvvetleri yeni Rafale savaş uçağını teslim alarak sipariş ettiği Fransız yapımı 24 uçağın alımını tamamladı.

"ATİNA SİLAHLANDI AMA SAVAŞAMAZ HALE GELDİ"

Savunma kaynaklarına göre Yunanistan, pahalı platformlara yatırım yapsa da bunları çalıştıracak mühimmat stoğuna sahip değil.

Donanmasında denizaltılar olsa da modern torpido sistemleri bulunmuyor. Hava kuvvetlerinde sınırlı sayıda hava-hava füzesi var, savaş gemilerinde yeterli gemisavar füze kapasitesi yok. İnsansız hava araçları neredeyse hiç bulunmuyor.

TÜRKİYE BAĞIMSIZ SAVUNMA GÜCÜ HALİNE GELDİ

Türkiye ise Baykar, ASELSAN, ROKETSAN ve MKE gibi kurumlarıyla hem platformlarını hem mühimmatını milli olarak üretiyor.

Milli savaş uçağı KAAN, insansız hava araçları Akıncı ve Kızılelma, yerli füzeler Atmaca, Bozdoğan, Gökdoğan ve Tayfun ile Türkiye, NATO içinde bağımsız caydırıcı güç konumuna ulaştı.

"MÜTTEFİKLER DESTEĞİNİ ÇEKTİ"

Aifantis, Batı’nın da Atina’ya eskisi kadar güven vermediğini dile getirdi. ABD, AB ve Fransa’dan yeterli askeri destek alamayan Yunanistan’ın, güvenebileceği tek müttefik olarak İsrail’i gördüğünü belirtti.

Aifantis, Atina’nın içinde bulunduğu tabloyu değerlendirirken, "Yunanistan son yıllarda savunma alanında büyük yatırımlar yaptığını söylüyor ancak bu durum ülke içinde moral bozukluğuna neden oluyor. Gerçekte sahada caydırıcılığımız azaldı ve bu da dış politikada daha agresif bir dilin benimsenmesine neden oldu" ifadelerini kullandı.