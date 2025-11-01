Yunan Savunma Bakanı Bayraktar TB2 korkusunu gizleyemedi! "Türkiye’nin İHA gücüne karşı yeni sistem kurduk"

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’nin yükselen savunma sanayisine dikkat çekerek “Batı dünyasının askeri hedefleri Ankara ile benzerlik göstermiyor” dedi.

Haftalık basın toplantısında Almanya Şansölyesi Friedrich Merz’in Ankara ziyaretine de değinen Dendias, "Ankara köşeleri yumuşatmaya çalışıyor ama Türk hükümetinin mevcut dini yaklaşımları azalmadı" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’yi dönüştürdüğünü söyleyen Dendias, “Erdoğan büyük adımlar attı, ancak Batı’nın kendine sorması gereken soru, Türkiye’nin yönünün Batı’nın çıkarlarıyla uyumlu olup olmadığıdır” dedi.

"AVRUPA FİNANSMANINA DAHİL OLAMAZ"

Türk-Yunan ilişkileri hakkında da konuşan Dendias, "Atina, Ankara ile samimi ve kurumsal ilişki kurmak istiyor" dese de, Türkiye’nin SAFE programına katılımına karşı çıktı.

“Komisyon’un oybirliği taahhüdü var ve buna bağlı kalacağını düşünüyorum” diyen Dendias, Başbakan Miçotakis’in sözlerini hatırlatarak şu ifadeyi kullandı:

“Bir ülke, komşusunu savaşla tehdit ederken nasıl olur da Avrupa finansman aracına dahil olabilir?”

Dendias, “Hiçbirimiz Türk düşmanı değiliz. Ancak iyi ilişkiler dürüstlük ister. Taraflar birbirinin meşru haklarına saygı göstermeli” diye konuştu.

BAYRAKTAR'LARA KARŞI CENTAUROS HAMLESİ!

Türkiye’nin insansız hava aracı gücüne değinen Dendias, “Yunanistan’ın, özellikle Bayraktar’lara karşı özel olarak tasarlanmış, en gelişmiş anti-drone sistemi olan Centauros var” açıklamasını yaptı.

Türkiye bugün Bayraktar TB2’leri NATO ülkeleri de dahil olmak üzere 30’dan fazla ülkeye ihraç ediyor. Dendias ise Centauros sistemleriyle iki ülkenin ilgilendiğini itirat etmek zorunda kaldı.

KADINLARA GÖNÜLLÜ ASKERLİK GELİYOR

Diğer yandan Dendias, Yunanistan’da 2026 yılında kadınların gönüllü askerlik programına başlayacağını açıkladı. 100 ila 150 kadından oluşacak pilot bir birimle başlayacak programın amacını, “kadınların silahlı kuvvetlerle bağını güçlendirmek” olarak tanımladı.

Silahlı Kuvvetler personelinin yüzde 17’sinin kadınlardan oluştuğunu belirten Dendias, “Kadınların erkeklerle yan yana hizmet edebilmesi için anlayışın ve kültürün gelişmesi gerekiyor” dedi.