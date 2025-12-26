Suriye'nin Humus şehrindeki bir camide meydana gelen patlamada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Suriye’nin orta kesiminde yer alan Humus ilindeki Ali Talip Camisi'nde cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Suriye Sağlık Bakanlığı yetkilisi Najib al-Naasan'ın 21 kişinin daha yaralandığını ve bu rakamların ön veriler olduğunu, sayının artabileceğini söylediğini aktardı.

TERÖR SALDIRISI İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Humus şehrinin basın ofisi, İmam Ali bin Abi Talib camisinin içinde bir patlayıcı cihazın infilak ettiğini ve güvenlik güçlerinin bölgeyi kordon altına aldığını bildirdi.

Yerel yetkili Issam Naameh, Reuters'e yaptığı açıklamada, patlamanın cuma öğle namazı sırasında, yani camilerin genellikle en yoğun olduğu saatlerde meydana geldiğini söyledi.

SANA, kurtarma ekipleri ve güvenlik güçlerinin caminin yeşil halısına saçılmış enkazı incelediği görüntüleri yayınladı. Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı.

Reuters'ın bildirdiğine göre, yerel yetkililer patlamanın bir intihar bombacısı veya oraya yerleştirilen patlayıcılardan kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

