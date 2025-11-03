Iğdır FK - Bandırmaspor maçı şifresiz hangi kanalda?

Son haftalarda puan kayıpları yaşayan iki ekip, kritik mücadelede karşı karşıya geliyor. Iğdır FK sahasında kazanarak yeniden çıkışa geçmek isterken, Bandırmaspor ise deplasmandan 3 puan alarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Maçın tarihi, saati ve canlı yayın detayları belli oldu.

IĞDIR FK BANDIRMASPOR MAÇI ŞİFRESİZ HANGİ KANALDA?

Iğdır FK - Bandırmaspor karşılaşması futbolseverler açısından yayın bilgisiyle dikkat çekiyor. Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Bunun yanı sıra TRT Spor’da şifresiz ekrana gelecek.

IĞDIR FK BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında oynanacak olan Iğdır FK - Bandırmaspor mücadelesi 3 Kasım Pazartesi günü sahne alacak. Iğdır Şehir Stadyumu’nun ev sahipliğini yapacağı karşılaşma saat 17.00’de başlayacak. Maç öncesi hazırlıklar tamamlanırken iki takım da kadrosunda son değişikliklerini gerçekleştiriyor.