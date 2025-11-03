Iğdır FK - Bandırmaspor maçı şifresiz hangi kanalda?
Trendyol 1. Lig’de 12. hafta heyecanı Iğdır FK Bandırmaspor karşılaşmasıyla sürüyor. Futbolseverler, Iğdır FK Bandırmaspor maçı yayın bilgilerini ve şifresiz izlenip izlenemeyeceğini araştırıyor.
Son haftalarda puan kayıpları yaşayan iki ekip, kritik mücadelede karşı karşıya geliyor. Iğdır FK sahasında kazanarak yeniden çıkışa geçmek isterken, Bandırmaspor ise deplasmandan 3 puan alarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Maçın tarihi, saati ve canlı yayın detayları belli oldu.
IĞDIR FK BANDIRMASPOR MAÇI ŞİFRESİZ HANGİ KANALDA?
Iğdır FK - Bandırmaspor karşılaşması futbolseverler açısından yayın bilgisiyle dikkat çekiyor. Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Bunun yanı sıra TRT Spor’da şifresiz ekrana gelecek.
IĞDIR FK BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında oynanacak olan Iğdır FK - Bandırmaspor mücadelesi 3 Kasım Pazartesi günü sahne alacak. Iğdır Şehir Stadyumu’nun ev sahipliğini yapacağı karşılaşma saat 17.00’de başlayacak. Maç öncesi hazırlıklar tamamlanırken iki takım da kadrosunda son değişikliklerini gerçekleştiriyor.