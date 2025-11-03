Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yılmaz Morgül sağlık durumu nasıl, neyi var? Hastaneye kaldırıldı

Yılmaz Morgül sağlık durumu nasıl, neyi var? Hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yılmaz Morgül sağlık durumu nasıl, neyi var? Hastaneye kaldırıldı
Yılmaz Morgül, Sağlık, Hastane, Tedavi, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yılmaz Morgül'ün sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor. Hastaneye kaldırıldığı öğrenilen Morgül, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. "3 gün boyunca burada tedavi olmak zorundayım" diyen Morgül'ün sağlık durumu nasıl olduğu merak konusu haline geldi.

Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül, sosyal medya paylaşımıyla sevenlerini korkuttu. Hastane dasında bir video paylaşan Morgül, yoğun tempo ve annesini kaybetmesinin üzüntüsü sebebiyle 3 gün boyunca tedavi göreceğini açıkladı. Peki, Yılmaz Morgül sağlık durumu nasıl, neyi var? İşte tüm ayrıntılar...

Yılmaz Morgül sevenlerini korkuttu: Dualarınızı bekliyorum

YILMAZ MORGÜL SAĞLIK DURUMU NASIL, NEYİ VAR? 

Rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını açıklayan Yılmaz Morgül, hastane odasından yaptığı paylaşımla sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi ve tedavisinin bir süre daha devam edeceğini belirtti.

Morgül paylaşımında, “3 gün boyunca burada tedavi olmak zorundayım. Çok yoğun tempo ve annemi kaybetmenin derin üzüntüsü zaman zaman beni hastanelik ediyor. Dualarınızı bekliyorum.” sözleriyle sevenlerine seslendi.

Yılmaz Morgül

YILMAZ MORGÜL KİMDİR?

Yılmaz Morgül 14 Ocak 1964 yılında Rize Çayeli'de doğdu. Türk sanat müziği alanında yer edinmiş, sunucu ve televizyon yüzüdür.

Babası İbrahim, annesi Fatma Morgül'dür. Feriha Tunceli ve Sözer Yaşmut'tan müzik eğitimi alan Morgül, 1988 yılında Adana'da sahneye çıkmaya başladı.

1995 yılında "Elveda İstanbul" albümüyle tanınmıştır. "Kız Sen Kimsin?" ve "Bahçeven" gibi şarkılarla ismini geniş kitlelere ulaştı.1996'da cilt kanserine yakalanan Morgül, 7 yıl Amerika'da tedavi görmüş ve sağlığına kavuşmuştur. 2016 yılında Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında Rising Star Türkiye programında yarıştı. Ayrıca Gelinim Mutfakta programında kısa süre sunuculuk yaptı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

