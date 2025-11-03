Yılmaz Morgül sağlık durumu nasıl, neyi var? Hastaneye kaldırıldı

Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül, sosyal medya paylaşımıyla sevenlerini korkuttu. Hastane dasında bir video paylaşan Morgül, yoğun tempo ve annesini kaybetmesinin üzüntüsü sebebiyle 3 gün boyunca tedavi göreceğini açıkladı. Peki, Yılmaz Morgül sağlık durumu nasıl, neyi var? İşte tüm ayrıntılar...

YILMAZ MORGÜL SAĞLIK DURUMU NASIL, NEYİ VAR?

Rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını açıklayan Yılmaz Morgül, hastane odasından yaptığı paylaşımla sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi ve tedavisinin bir süre daha devam edeceğini belirtti.

Morgül paylaşımında, “3 gün boyunca burada tedavi olmak zorundayım. Çok yoğun tempo ve annemi kaybetmenin derin üzüntüsü zaman zaman beni hastanelik ediyor. Dualarınızı bekliyorum.” sözleriyle sevenlerine seslendi.

YILMAZ MORGÜL KİMDİR?

Yılmaz Morgül 14 Ocak 1964 yılında Rize Çayeli'de doğdu. Türk sanat müziği alanında yer edinmiş, sunucu ve televizyon yüzüdür.

Babası İbrahim, annesi Fatma Morgül'dür. Feriha Tunceli ve Sözer Yaşmut'tan müzik eğitimi alan Morgül, 1988 yılında Adana'da sahneye çıkmaya başladı.

1995 yılında "Elveda İstanbul" albümüyle tanınmıştır. "Kız Sen Kimsin?" ve "Bahçeven" gibi şarkılarla ismini geniş kitlelere ulaştı.1996'da cilt kanserine yakalanan Morgül, 7 yıl Amerika'da tedavi görmüş ve sağlığına kavuşmuştur. 2016 yılında Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında Rising Star Türkiye programında yarıştı. Ayrıca Gelinim Mutfakta programında kısa süre sunuculuk yaptı.