2026 pasaport harcı ne kadar, kaç TL olacak? Kimlik ve ehliyet harç oranı merak ediliyor

2026 yılına sayılı haftalar kala pasaport harcı, kimlik ve ehliyet ücretlerine gelecek zam oranları merak ediliyor. TÜİK’in açıkladığı ÜFE’nin 12 aylık ortalaması yüzde 25,49 olarak duyuruldu. Bu oran, 1 Ocak 2026 itibarıyla harç ve cezalara yapılacak artışın temelini oluşturacak.

2026 PASAPORT HARCI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

2026 yılında pasaport harçları, yeniden değerleme oranının yüzde 25,49'luk artışı doğrultusunda zamlanacak.

Defter bedeli 1.424 TL'ye yükselirken

6 aylık pasaport harcı 2.359 TL'den 2.956 TL'ye,

1 yıllık 3.424 TL'den 4.296 TL'ye,

2 yıllık 5.630 TL'den 7.065 TL'ye,

3 yıllık 7.999 TL'den 10.065 TL'ye

3 yıldan fazla süreli pasaportlar 11.274 TL'den 14.146 TL'ye çıkacak.

Harç tutarlarının Cumhurbaşkanı kararıyla artırılma veya azaltılma ihtimali de bulunuyor.

2026 KİMLİK VE EHLİYET HARÇ ORANI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

2026 yılında kimlik ve ehliyet harç oranları, yüzde 25,49'luk yeniden değerleme oranıyla zamlanacak.

A sınıfı ehliyet harcı 1.882 TL'den 2.360 TL'ye,

B sınıfı ehliyet harcı ise 5.678 TL'den 7.122 TL'ye yükselecek, kimlik kartı yenileme ücreti de benzer oranda artarak 301 TL civarına ulaşacak.

Kimlik kartı yenileme ve kayıp kimlik bedelleri, yıl başında yapılacak düzenlemeyle yaklaşık yüzde 25 artacak. Kimlik harcındaki net rakam Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulacak.

Yeni tarifeler 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.