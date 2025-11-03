Faiz indirimi için ‘kasım’ detayı! Ekim enflasyonu, TCMB için ne anlama geliyor?

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanan ekim enflasyonu aylık %2,55 olarak, tahminlerin altında geldi. AA Finans anketine katılan ekonomistler, aylık TÜFE’de %2,69 artış öngörmüştü.

Yıllık TÜFE de %32,87’ye gerilerken, rakamalar, dezenflasyon sürecinin devam ettiğini gösterdi. Son durumda politika faizi ile enflasyon makası da 6,63 puan seviyesinde konumlandı.

“SIKI POLİTİKA” VURGUSU

Ekim ayındaki son PPK toplantısının ardından TCMB tarafından yapılan açıklamada, "Kurul, politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak, ara hedeflerle uyumlu biçimde, dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır." denilmişti.

TCMB NE YAPACAK?

Ekim enflasyonunun belli olmasının ardından dikkatler TCMB’ye çevrilirken; yılın son faiz kararı toplantısının 11 Aralık’ta gerçekleşeceği, bu tarihe kadar kasım enflasyonunun da belli olacağı ifade ediliyor.

Analistler, TCMB’nin ekim ve kasım ayına ait her iki enflasyon verisini birlikte değerlendirilerek karar alacağını, mevcut durumda faiz indirimi için alan olduğunu; ancak kasımda enflasyonun daha düşük gelmesi halinde, bunun, faiz indirimi beklentilerine de daha pozitif yansıyabileceğini aktarıyor.

POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 39,00

Eylül ayı enflasyonunun tahminlerin üzerinde gelmesinin ardından, geçen ayki PPK toplantısında TCMB 100 baz puanlık sınırlı bir indirime giderek, politika faiz oranını %39,50 seviyesine çekmişti.

PKK karar metninde "Enflasyonun ana eğilimi eylül ayında yükselmiştir. Son döneme ait veriler talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğuna ancak dezenflasyon sürecinin yavaşladığına işaret etmektedir. Başta gıda olmak üzere son dönem fiyat gelişmelerinin enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları kanalıyla dezenflasyon süreci üzerinde oluşturduğu riskler belirginleşmiştir." ifadelerine yer verilmişti

4. ENFLASYON RAPORU

Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) bu yılın 4. Enflasyon Raporunu İstanbul'da açıklayacak. Başkan Fatih Karahan, 7 Kasım 2025 Cuma günü saat 10.30'da İstanbul Finans Merkezi TCMB Yerleşkesinde konuyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

TCMB, yılın 3. enflasyon raporu toplantısında, 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağı öngörüsünde bulunmuştu. Piyasalar bu toplantıda, tahminlerde olabilecek muhtemel revizyonları da dikkatle takip edecek.