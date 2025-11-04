Afrika'dan 'gelin üs kurun' çağrısı! TSK'nın askeri diplomasisi uluslararası ilişkileri artırdı

AKİF BÜLBÜL / ANKARA - Bölgesel ve uluslararası problemlerin çözümünde aranan ülke Türkiye’nin, her geçen gün jeostratejik ve jeopolitik önemi artıyor. Türk silahlı Kuvvetleri’nin de askerî diplomasiye ağırlık vermesiyle birlikte dünyanın Türkiye’ye bakışı değişti. Diplomatik, siyasi ve güvenlik kaynakları son yıllarda Türkiye’nin attığı adımların fazlasıyla karşılık bulduğuna dikkat çekti.

Kaynakların yaptığı Türkiye ve TSK ile ilgili değerlendirmeler şöyle:

ANKARA'YA AKIN VAR

Diplomasi ve barış masasının merkezi olduk. İleride Ukrayna-Rusya ile ilgili bir gelişme olacaksa mutlaka İstanbul’dan başlayacak. İki tarafla konuşan tek ülke biziz. Avrupa, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kazandığını kabullenemiyor. Her hafta Ankara’ya neden geliyorlar? Onlar da korkuyu hissettiler. Putin’in kazandığını biliyorlar ama kendileri itiraf edemiyorlar.

Türkiye, bölgede istikrar üreten tek ülke. Önümüzdeki dönem çok büyük fırsatlar sunacağız. İsrail kaos üretmeye çalışıyor. Yunanistan barış içinde değil. Güney Kıbrıs öyle. İstikrar üreten, istikrar için çaba gösteren bu bölgede bizden başka bir ülke yok. Türkiye’nin masada olmadığı bir barış mümkün değildir. Türkiye’nin konumu değişiyor. Jeostratejik ve jeopolitik önemi her geçen gün artıyor. Dünyada bir denge yürütüyoruz, çekim merkezi hâline geldik. Suriye’deki başarımız, İsrail’e karşı tutumumuz, Ukrayna’daki tavrımız ortada.

HER HAFTA 10 GEMİ LİMANLARIMIZDA

2019-2022 yılları arasında limanlarımıza askerî gemiler ziyarete gelmiyordu. Şu anda her hafta 10 tane gemi var limanlarımızda. NATO gemileri başta olmak üzere. Askerler dinleniyor, geziyor, döviz bırakıyorlar. Mülki amirler resepsiyon veriyor, kaynaşma oluyor. Gemiler diplomatik araçlardır. İlişkilerin seviyesini gösterir. Limanlara Bangladeş, Malezya’nın yanı sıra Avrupa’dan gelen gemiler de var.

SAVUNMAMIZ DİLLERDE

Türk Silahlı Kuvvetleri son dönemde askerî diplomasiye yöneldi, uluslararası ilişkilere ağırlık veriyor. Ordumuzun Somali, Azerbaycan, Libya’da verdiği eğitimler dikkat çekiyor. Savunma sanayindeki düzenli büyümemiz diğer ülkeler tarafından yakından takip ediliyor. Bizden ürün almak isteyenler ‘Bu ürünleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kullanıyorlar mı?’ diye soruyor. İster istemez TSK olayın içine giriyor. Özellikle tüm Afrikalı ülkeleri, Somali’yi örnek göstererek bizim oraya kurduğumuz sistemi kendi ülkelerine kurmamızı istiyor. Senegal bizden deniz karakol uçağı rica etti, verdik. Kendilerininkinin bozuk olduğunu söylediler. Bu talepler Türk Silahlı Kuvvetlerine duyulan güvenden kaynaklanıyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Türkiye’yi, NATO’nun her birimi kutladı. Eskiden bir tek NATO merkezi yapardı, birimleri kutlamazdı. Alt birimlerinin umurunda bile olmazdı. TSK’nın her sene yayınladığı 30 Ağustos tanıtım klibini de Cumhuriyet Bayramı’nda yayımladılar. Şu anda harp sanatını en iyi icra eden orduya sahibiz.