Sakarya’nın Karasu ilçesinde üç mahallede görülen şap hastalığı sonrası, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 37 mahallede hayvan hareketlerine kısıtlama getirilerek karantina uygulaması başlatıldı.

Son yılların büyük kabusu şap hastalığı yeniden kendini gösterdi. Bu yıl özellikle Doğu Anadolu'da görülen hastalık Sakarya'ya da sıçradı.

Karasu ilçesinde 3 mahallede tespit edilen hastalık hakkında konuşan Kaymakam Mehmet Uğur Arslan Üçoluk, Subatağı ve İhsaniye mahallelerinde olmak üzere 3 adet işletmede aktif olarak şap hastalığı tespit edildiğini açıkladı.

Şap kabusu İstanbul'un yanı başında! 37 mahalle karantinaya alındı

37 MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI!

Kaymakam Arslan, "Şap hastalığı ile ilgili denetimler devam ediyor. Kızılcık, Kurudere ve Yeşilköy mahalleleri dışındaki 37 mahallemizde hayvan hareketlerinde kısıtlama konuldu ve kordon karantina önlemleri alındı.

40 MAHALLE BİLGİLENDİRİLDİ

40 mahalle muhtarımıza konu ile ilgili resmi yazılarla bilgilendirme yapıldı. Hastalık bulunan mahallelerde hastalık yayılımını engellemek için hastalık olan işletmelere ve komşu işletmelere bilgilendirme yapılarak dezenfektan verildi.

Şap hastalığı sebebiyle erken dönem yaz şap aşılaması çalışmaları çerçevesinde 12 bin 725 adet büyükbaş hayvan aşılandı. Karantina ve kısıtlama kurallarına uyulması, hastalığın yayılmasını önlemede büyük önem taşıyor" dedi.

