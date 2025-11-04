İndirim furyasında sahte fiyat tuzağı! Uzmanlar 'bu hileye kanmayın' diyor

CEMAL EMRE KURT / ANKARA - Kasım ayının gelmesiyle birlikte Türkiye’de faaliyet gösteren e-Ticaret platformlarında indirim furyası başlarken, Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu vatandaşları uyardı.

Bu ay özellikle sahte ürün ve sahte indirim konusuna dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Ağaoğlu, “Genellikle yüksek indirim oranı açıklayan bazı fırsatçı ve açıkgöz firmalar yıllardır aynı taktiği uygulayarak, büyük bir indirim olduğu algısını oluşturuyor. Örneğin 700 liraya sattığı bir gömleği önce 1.500 lira yapıp sonra yarı fiyatına indirip (800 lira) sonra bundan yüzde 10 indirim yapıp yine 700 liraya satıyor. Bu hileyi yapanlar genellikle tanınmış bilinen markalar olmuyor. Onların yaptığı indirimler küçük oranlarda yüzde 10’larda kalıyor. Elde kalmış modası geçmiş bazı ürünlerde yüzde 20’ye çıkarıyorlar. Bu tür kampanya dönemlerinde replika veya taklit denilen tanınmış markaların ürünlerinin sahteleri de piyasaya sürülebiliyor. Özellikle internet ortamında alışveriş yapanlar çok dikkatli olmalı. Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp gibi sosyal mecralardan alışverişten kaçınmalılar” dedi.

"TÜKETİCİLER HAKLARINA SAHİP ÇIKMALI"

Ağaoğlu, Ticaret Bakanlığı’nın kurallara aykırılık tespit etmesi hâlinde ciddi yaptırımlar uyguladığına işaret ederek “Tüm bu uygulamalar aldatıcı ve haksız ticari kazanç kapsamında değerlendiriliyor. Tüketici kanununa göre 2025 yılı için uygulanacak ceza 86 bin lira ile 860 bin lira arasında olabiliyor. Bu kadar yüksek cezaya rağmen hâlâ bu hilelere devam ediliyor. Bu cezalara rağmen yalancı indirimle tüketiciyi aldatan firmaların yaptıkları bu uygulamadan vazgeçmemelerinin temelindeki asıl sebep hepsinin tespit edilememiş olmasıdır. Çünkü Ticaret Bakanlığı’nın kestiği bu cezalar benzer şekilde aldatıcı indirim uygulayan 1.000 firma varsa belki yüzde 10’una erişemiyor. Tüketiciler haklarına sahip çıkmalı. Sadece kıyafet gibi ürünlerde değil her ürünle ilgili başvurulabilir. Yapmaları gereken çok basit. Alo 175 Tüketici İhbar Hattı, 7/24 hizmet veriyor” diye konuştu.

10 GÜN ÖNCEKİ FİYATTAN İNDİRİM YAPILABİLİR

11 Ekim’de yayınlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliği’ne göre ürünlerin son 10 gün içindeki en düşük fiyatı üzerinden indirim yapılabiliyor ve 1’inci ile 10’uncu gündeki iki fiyatın da etiketlerde belirtilmesi şartı bulunuyor. Örneğin bir ürün 10 gün önce 500 liraysa, 10 gün sonra 1.500 liraya ulaştıysa 11’inci gün yapılacak indirimin 500 lira üzerinden yapılması şart. 1.500 lira üzerinden indirim yapılabilmesi için indirimin 21’inci gün yapılması gerekiyor.