Türk sepeti daha pahalı! Alışverişte Avrupa’ya fark attık

Araştırma şirketi PwC’nin Fransa, Almanya, İtalya, İrlanda ve Türkiye’yi kapsayan ve ikinci kez gerçekleştirdiği ‘Efsane Cuma Dosyası 2025’ araştırmasına göre, Türkiye’deki tüketicilerin yüzde 87’si kasım ayı indirim dönemlerinde alışveriş yapıyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Avrupa’daki tüketicilerden daha fazla harcama yapması öngörülen Türkiye’deki tüketiciler, ortalama 320 avro harcama yapmayı planlıyor. Sosyal medya, televizyon reklamları ve fenomenlerin etkisinin arttığı görülen araştırmada, harcama planı Avrupa’da 268 avro olarak ölçüldü.

Türkiye’deki tüketicilerin yüzde 53’ü, geçen yıl ilk kez alışveriş yaptığı markadan bu yıl yeniden alışveriş yapmayı planlayarak, Avrupa’ya göre çok daha güçlü bir sadakat eğilimi sergiliyor. Katılımcıların yüzde 43’ü taksitli alışveriş yapmayı planlıyor. Şimdi al, sonra öde gibi ödeme ertelemeleri, satın alma kararını etkiliyor. Türkiye, alışveriş için yapay zekâ kullanımını Avrupa’ya kıyasla daha hızlı benimsiyor. Bu oran Türkiye’de yüzde 13, Avrupa’da yüzde 9 olarak görülüyor.

Raporda, Türkiye’de katılımcıların yüzde 60’ı bu yıl harcamaları konusunda daha dikkatli ve planlı davrandığını belirtiyor. 2024’te bu oran yüzde 53’tü. ‘Gerçek bir fırsat yakaladığıma inanmıyorum’ diyenlerin oranı ise yüzde 25’ten yüzde 20’ye düştü.

Araştırmanın öne çıkan bulguları şöyle: