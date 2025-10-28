Dijitalde iki katı alışveriş yapıyoruz: Güzelliğe 200 milyar TL harcayacağız!

Önder Çelik/ İSTANBUL - 10 ülkede 65 bin çalışan ve 5 bin mağazası olan firma Türkiye’de büyümeye devam ediyor. Rossmann Türkiye Genel Müdürü Hakan Ejder, “Bu yıl Türkiye’deki 15’inci yılımız. 43 ilde toplam 208 mağazaya ve 2 bini aşkın çalışan sayısına ulaştık.

Yıl sonuna kadar 8 yeni mağaza daha açacağız. 2026’da da bu hızımızı koruyacağız. Günde yaklaşık 100-110 bin müşterimize alışveriş deneyimi yaşatıyoruz. Yani yaklaşık yılda 40 milyon müşterimizi mağazalarımızda ağırlıyoruz” dedi. Sepet tutarının mağazalarda 100 birim ise dijital tarafta 200 birim olduğuna işaret eden Ejder, bir önceki yıla göre parfümeri kanalı yüzde 32 ve toplam Türkiye pazarı ise yüzde 41 büyürken online kanalın yüzde 54 ile en fazla büyüyen kanal durumunda olduğuna söyledi ve ekledi:

Biz Rossmann olarak bu üç kanalın büyümesinin de üzerinde büyüyerek pazardan aldığımız payı arttırmaya devam ediyoruz. 2024’te toplam ‘Güzellik Pazarı’ büyüklüğü 158 milyar TL ve 2025 yılının ilk 9 ayında da yüzde 32 büyümüş. Pazarın bu seneyi yaklaşık 200 milyar TL’nin üzerinde kapatacağı tahmin ediliyor. Globalde güzellik pazarı yüzde 10 büyürken, Batı Avrupa’da bu oran yüzde 5,5, Doğu Avrupa’da yüzde 9 olarak ölçülüyor. En büyük büyüme bölge olarak yüzde 17,2 ile Orta Doğu ve Afrika’da. Güzellik ve bakım pazarı Türkiye’de ise yüzde 32 büyüyor. 31 adet Private Label markamız var. Ürün sayımız ise 3.500’e yakın. Türkiye’de ürettirdiğimiz 300 tane kendi markalı ürünümüz var.