TESK AŞ, e-ticaret’e adım attı: Fahiş komisyon ücretlerine son 

TESK AŞ, “Esnafa Can Ver” sitesi ile e-Ticaret alanında önemli bir protokol imzaladı. Bu protokol sayesinde esnafın piyasadaki müşteri yelpazesini genişletmesi, elektronik ortamda e-Ticaret yapabilmesi, vatandaşa daha hızlı hizmet sunması ve yüksek komisyonlardan kurtulması amaçlanıyor. İş birliğinden hem vatandaşın hem de esnafın kazançlı çıkacağını söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sitenin sağlayacağı üç temel hizmeti şöyle açıkladı: “Birincisi, dükkanının ve iş yerinin reklamı. İkincisi, kendi iş yerinde sattığı ürünlerin belirlenmesi ve bir rehber niteliğinde sunulması. Üçüncüsü ise yemek siparişleri. Bilindiği üzere yemek sektöründe komisyon oranları yüzde 40’lara kadar çıkabiliyor. Vatandaş da bu sistemden kazançlı çıkacak. Artık yüzde 40 daha pahalıya almak yerine yüzde 5, yüzde 8, yüzde 10 gibi daha düşük maliyetlerle alışveriş yapabilecek.”