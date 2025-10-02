Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > vMind, tek tıkla buluta çıkarıyor: Dakika bazlı ödeme dönemi başladı

vMind, tek tıkla buluta çıkarıyor: Dakika bazlı ödeme dönemi başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
vMind, tek tıkla buluta çıkarıyor: Dakika bazlı ödeme dönemi başladı
Türkiye, Yerli Teknoloji, Dijital Dönüşüm, Büyüme, META, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

vMind, Türkiye’de verileri ülke içinde tutan açık kaynak temelli “portvMind Public Cloud” ile bulut teknolojisinde yeni bir dönem başlatıyor. Dakikalık faturalama modeliyle yüzde 30’a varan maliyet avantajı sunan şirket, yıl sonuna kadar yüzde 70 büyüme hedefliyor.

Türkiye’nin önde gelen yerli ve millî bulut sağlayıcılarından vMind, “portvMind Public Cloud” yeni bir dönemi başlatıyor. İşletmelerin dijital dönüşüm yolculuklarını hızlandıran vMind tarafından geliştirilen portvMind Public Cloud, Türkiye’de konumlandırılmış açık kaynak temelli altyapısıyla verileri ülke sınırları içinde tutarken, ‘Kullandığın Kadar Öde’ modeli kapsamında sunduğu dakikalık faturalama sayesinde %30’a varan maliyet avantajı sağlıyor. Global devlerin ön planda olduğu Public Cloud alanında ellerini taşın altına koyduklarını belirten vMind CEO’su Volkan Duman “Türkiye’de dakika mertebesinde faturalandırmayı yapan ilk ve tek şirketiz” dedi. Duman, bu yılı yüzde 60-70 oranında büyüme ile kapatmayı hedeflediklerini, yurt dışı yatırımlarda ilk olarak EMEA bölgesinde bir veri merkezi kurmak için fizibilite başlattıklarını, ikinci adımın ise META’da vMind varlığını kanal ortaklıklarıyla büyütmek olduğunu söyledi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Hâlâ temel atılmadı! BYD’nin Manisa’daki fabrika alanında sessiz bekleyişİki acenteye “kurasız hac” yalanı cezası! Dini değerleri alet ettiler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hâlâ temel atılmadı! BYD’nin Manisa’daki fabrika alanında sessiz bekleyiş - EkonomiHâlâ temel atılmadı!Türkiye, ucuz internette 11’inci sırada  - EkonomiTürkiye, ucuz internette 11’inci sırada İstanbul’un enflasyonu %40,75: Zam şampiyonu eğitim  - Ekonomiİstanbul’un enflasyonu %40,75: Zam şampiyonu eğitim Marmarabirlik’ten ‘Yeni Döneme Güvenli Adım’ vurgusu - EkonomiMarmarabirlik’ten ‘Yeni Döneme Güvenli Adım’ vurgusuBorsada 11 bin kalesi korundu! BİST 100, günü yükselişle tamamladı - EkonomiBorsada 11 bin kalesi korundu!Togg'dan yıl sonu kampanyaları! Faizsiz kredi fırsatı, işte detaylar - EkonomiFaizsiz kredi fırsatı, işte detaylar
Sonraki Haber Yükleniyor...