vMind, tek tıkla buluta çıkarıyor: Dakika bazlı ödeme dönemi başladı

Türkiye’nin önde gelen yerli ve millî bulut sağlayıcılarından vMind, “portvMind Public Cloud” yeni bir dönemi başlatıyor. İşletmelerin dijital dönüşüm yolculuklarını hızlandıran vMind tarafından geliştirilen portvMind Public Cloud, Türkiye’de konumlandırılmış açık kaynak temelli altyapısıyla verileri ülke sınırları içinde tutarken, ‘Kullandığın Kadar Öde’ modeli kapsamında sunduğu dakikalık faturalama sayesinde %30’a varan maliyet avantajı sağlıyor. Global devlerin ön planda olduğu Public Cloud alanında ellerini taşın altına koyduklarını belirten vMind CEO’su Volkan Duman “Türkiye’de dakika mertebesinde faturalandırmayı yapan ilk ve tek şirketiz” dedi. Duman, bu yılı yüzde 60-70 oranında büyüme ile kapatmayı hedeflediklerini, yurt dışı yatırımlarda ilk olarak EMEA bölgesinde bir veri merkezi kurmak için fizibilite başlattıklarını, ikinci adımın ise META’da vMind varlığını kanal ortaklıklarıyla büyütmek olduğunu söyledi.