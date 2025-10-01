Marmarabirlik’ten ‘Yeni Döneme Güvenli Adım’ vurgusu

Marmarabirlik Genel Müdürlük Binası’nda düzenlenen ‘Marmarabirlik ile Yeni Döneme Güvenli Adım’ başlığı ile düzenlenen toplantıda Marmarabirlik Yönetimi basın mensupları ile bir araya geldi. Entegre Tesisleri’ne gerçekleşen fabrika gezisi ile başlayan program akışı, Konferans Salonu’nda gerçekleşen basın açıklaması ile devam etti.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız yaptığı açılış konuşmasında göreve geldikleri günden bugüne şeffaf yönetim modelini benimsediklerini ve hedeflere odaklandıklarını belirtti. Yıldız, “2025/2026 ürün alım kampanyamız öncesinde Marmarabirlik’in kapısını sizlere açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Marmarabirlik, 30 bin ortağı ile zeytinciliğin Türkiye’de ve dünyadaki lokomotifi konumundadır. Biz bu bilinçle hedeflerimizi daima daha ileriye koyuyor ve üreticimiz ile birlikte büyüyeceğimiz projelerin peşinde koşuyoruz” dedi.

FİYATLARIMIZ GEÇEN YILIN ALTINDA KALMAYACAK

Rekolte alımlarına da başlandığına değinen Yıldız, “Bu yılki rekolteler gelmeye başladı. Şu ana kadar 41 bin ton rekolte beyanı geldi. Bursa ve Balıkesir'i de içine alan Marmarabirlik faaliyet bölgesinde 130 bin ton sofralık zeytin rekoltesi tahmin ediliyor. Yağlık da eklendiğinde 170 bin ton zeytin bekliyoruz. Beyanları verirken ortaklarımızdan gerçek verileri bizimle paylaşmalarını özellikle rica ediyoruz. Rekolteler ne kadar gerçekçi olursa, alım planı da o kadar kolay belirlenecektir. Rekolte beyanlarımız 17 Ekim tarihine kadar devam edecektir. Bu yıl öngördüğümüz alım miktarı geçen yılki alım miktarımız kadar olacaktır. Üreticimizi korumak bizlerin boynunun borcudur. Vereceğimiz fiyat asla geçen yılın altında kalmayacak. Ama şov yapmak niyetinde de değiliz. Rasyonel veriler çerçevesinde hem Marmarabirlik’i hem de üreticimizi kalkındıracak bir fiyatlandırma yapacağımızdan hiç kimsenin bir şüphesi olmasın” dedi.

50 MİLYON DOLAR İHRACAT HEDEFİ

Başkan Ali Yıldız, bu yıl rekor ihracat seviyesine ulaşarak 35 milyon dolarlık ihracata imza attıklarını söyledi. Yıldız, ihracata uygun üretim modeline devam ederek kısa vadede 50 milyon dolar seviyesinde bir ihracat hedefi koyduklarını belirtti. Yıldız, “Dış pazardaki yeni organizasyonlarımız çok güçlü. Dış piyasaları çok iyi okuyor ve doğru ürün modeli ile varlığımızı güçlendiriyoruz. İhracatta uzun vadeli hedefimiz 70 milyor dolar olarak belirlenmiştir” dedi.

MARMARABİRLİK NE KADAR GÜÇLÜ OLURSA ORTAKLAR DA O KADAR GÜÇLÜ OLACAKTIR

Ortaklardan ve kooperatiflerden oluşan Marmarabirlik’in ürününün kıymet görmesinin kendilerine şevk ve azim sağladığını aktaran Yıldız, "Zeytin sektörünün öncü ve sürükleyici kuruluşuyuz. Marmarabirlik güçlü olursa ortakları güçlü olur. Mali gücü olursa kendisini daha rahat ifade edebilirse ortakları açısından da her şey daha iyiye gider. Bundan sonra Marmarabirlik her şeyi doğru söyleyerek ifade edecek. Şişirme bütçe ve haberlerle karşınızda olmayacak. Eğer sizlere bizimle ilgili bir beyan gelirse de bu iddianın noter kanalıyla ispatlanmasını talep edin. Biz yaptığımız her işin arkasındayız" şeklinde konuştu.

30 BİN TONLUK TESİS SÖZÜ

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, ileriye dönük hedefleri arasında 70 bin ton zeytin alımı olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: "Güvenli büyümeyi sağlayabilmek için 30 bin tonluk son sistem modernizasyona sahip yeni depolama tesisi yapma sözünü veriyoruz. Bu depoyu bütün kooperatiflerimiz kullanabilecek. İç pazarda kapısını çalmadığımız yer kalmadı. AFAD, Jandarma ve Türk Kızılay'ı ile görüşüyoruz, yeni sözleşmeler gerçekleştireceğiz. Yeşil, siyah, ezme zeytin ve zeytinyağı tesislerini Marmarabirlik'e kazandırarak üreticimizden daha fazla zeytin alabileceğiz. Yeni ürünlerle sofralara ulaşmak ve küresel pazarın büyük oyuncularından olmak istiyoruz."

GLOBAL MARKALARLA YARIŞACAK ZEYTİNYAĞLI SÜRME ÇİKOLATAMIZ GELİYOR

Kozmetik sektöründe inovatif ürünlere yeni bir pazara girdiklerini; sabunlar, duş jeli gibi ürünler üzerine çalıştıklarını anlatan Yıldız, "Bunlar için yeni fabrika kurmaya gerek yok. Sağlıklı ürünlerimizi bütün raflara koymak istiyoruz. 2 ay önce çalışmalara başladık. Gençlerimiz ve çocuklarımızın rahatlıkla tüketebileceği, palm yağı içermeyen, bu yağ yerine zeytinyağı kullanılan ekmeğe sürmelik çikolata yaptık. Yakında sofralarda olacak. Global markalarla yarışacak bu ürün bizleri de çok heyecanlandırıyor" dedi.

BİR YILDA 1 MİLYAR LİRA TASARRUF

Marmarabirlik Genel Müdürü Mehmet Ertaş da finans yükünü azaltmak adına acil eylem planı geliştirdiklerini belirterek, "Bu yıla yönelik yaklaşık olarak 500 milyon liralık kazanım öngördük. Finansman yükünü azaltıp 2 yıl içine ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Kampanya dönemi yaklaştı. Bunu yaparken ortaklarımızı mağdur etmemek istiyoruz. Sorunsuzca ürünleri alacağız" diye konuştu.