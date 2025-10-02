Türkiye, ucuz internette 11’inci sırada 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye’deki internet fiyatları ile ilgili eleştirileri cevapladı. Uraloğlu “Ortalama internet fiyatlarının karşılaştırıldığı araştırmalara göre ülkemiz genel olarak söz konusu hizmetin göreceli olarak daha uygun fiyatlarla sunulduğu ülkeler arasında yer almaktadır” dedi.

Uraloğlu, Birleşik Krallık merkezli Cable Co. Firması tarafından 2023 yılında yapılan ve aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 225 ülkenin yer aldığı çalışmada; Türkiye’nin aylık ortalama genişbant paket maliyeti ucuzluğu bakımından küresel düzeyde 18’inci sırada yer aldığını hatırlattı. Araştırmaya göre, Fransa 81’inci, Almanya 90’ıncı, Birleşik Krallık 96’ncı, Japonya 95’inci, İspanya 76’ncı, Yunanistan 88’inci ve ABD ise 155’inci sırada yer alıyor. Uraloğlu, pek çok sektör hakkında araştırma sonuçları yayımlayan Numbeo’nun, 96 ülkenin 60 Mbps ve üzeri hızlardaki limitsiz internet paketlerinin fiyatlarını derleyerek yaptığı araştırmasındaki sıralamaya göre ise, Türkiye’nin en ucuz internet hizmeti veren 11’inci ülke konumunda olduğunu kaydetti.

2026’DA 5G’YE GEÇİLECEK

5G ihalesinin ise bu ay içinde yapılacağını ifade eden Uraloğlu, “2026 yılında 5G hizmetinin sunulmaya başlanması planlanmaktadır. İşletmeciler, 5G teknolojisini test etmek ve bu teknolojiye yönelik tecrübe kazanmak amacıyla kendi belirledikleri lokasyonlarda BTK Başkanlığından test ve deneme izni talep etmekte olup hâlihazırda farklı lokasyonda işletmecilerin test çalışmaları devam etmektedir” diye konuştu.