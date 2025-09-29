Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Afganistan karanlığa gömüldü! Ülkede bir sonraki emre kadar tüm iletişim kesildi

Afganistan karanlığa gömüldü! Ülkede bir sonraki emre kadar tüm iletişim kesildi

Kaynak: AFP
- Güncelleme:
Afganistan karanlığa gömüldü! Ülkede bir sonraki emre kadar tüm iletişim kesildi
Afganistan, Taliban, İnternet, Erişim, Haber
Dünya Haberleri  / AFP

Afganistan, ülkedeki geniş iletişim kesintisi sonrası adeta karanlığa gömüldü. Kesintinin, bir sonraki emre kadar devam edeceği belirtildi. Netblocks adlı siber güvenlik ve internet denetim kuruluşu "Telefona yönelik hizmetler genellikle internet üzerinden yönlendirildiği için, fiber hatların kapatılması mobil ve sabit hat telefon hizmetlerini de durduruyor” ifadelerini kullandı.

Afganistan’da ülke genelini etkileyen büyük bir iletişim kesintisi yaşandı.

Olay, Taliban yetkililerinin “ahlaksızlığı önlemek” gerekçesiyle birkaç haftadır birçok eyalette fiber optik bağlantıları kesmesinin ardından meydana geldi.

Afganistan karanlığa gömüldü! Ülkede bir sonraki emre kadar tüm iletişim kesildi - 1. Resim

KASITLI BİR BAĞLANTI KESİNTİSİ

Netblocks adlı siber güvenlik ve internet denetim kuruluşu, “Ülke genelinde bir telekomünikasyon kesintisi yürürlükte” açıklamasında bulundu.

Kuruluş, ulusal bağlantının normal seviyelerin yalnızca yüzde 14’üne düştüğünü ve durumun kasıtlı bir bağlantı kesintisine işaret ettiğini belirtti.

Taliban yönetimi, ay başında internet erişimini kısıtlayarak bazı bölgelerde yüksek hızlı interneti fiilen kapattı. Son haftalarda internet bağlantıları oldukça yavaş veya kesintili olarak çalıştı. Netblocks, “Telefona yönelik hizmetler genellikle internet üzerinden yönlendirildiği için, fiber hatların kapatılması mobil ve sabit hat telefon hizmetlerini de durduruyor” ifadelerini kullandı.

Afganistan karanlığa gömüldü! Ülkede bir sonraki emre kadar tüm iletişim kesildi - 2. Resim

AMAÇ 'AHLAKSIZLIĞI' ÖNLEMEK

16 Eylül’de Balkh eyalet sözcüsü Attaullah Zaid, kuzey eyaletinde liderin talimatıyla fiber internetin tamamen yasaklandığını duyurmuş ve sosyal medyada “Bu önlem, ahlaksızlığı önlemek amacıyla alındı. Alternatif bağlantı seçenekleri ülke genelinde sağlanacak” demişti.

O dönemde AFP muhabirleri, Badahşan ve Tahar ile güneyde Kandahar, Helmand, Nangarhar ve Uruzgan eyaletlerinde benzer kısıtlamaların uygulandığını bildirdi.

2024 yılında Kabil yönetimi, 9.350 kilometre uzunluğundaki fiber optik ağını ülkeyi dünyaya daha yakın hale getirmek ve yoksulluktan çıkarmak için “öncelikli” bir proje olarak tanıtmıştı. Taliban, 2021’de iktidarı yeniden ele geçirmesinden bu yana, İslami yorumlarına göre birçok internet ve iletişim kısıtlaması uyguluyor.

Kaynak: AFP

