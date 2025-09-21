Trump, Afganistan'ı 'Bagram' üzerinden tehdit etti! Çin detayı dikkat çekti

ABD Başkanı Donald Trump'tan bu kez Afganistan'a tehdit geldi. Kendisine ait Truth sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Afganistan’da bulunan Bagram Hava Üssü’nün kontrolünü geri almayı istediklerini yineleledi.

Trump yaptığı paylaşımda "Eğer Afganistan Bagram Hava Üssü’nü onu inşa eden ABD’ye geri vermezse, kötü şeyler olacak" ifadelerini kullandı.

TRUMP ÜSSÜ NEDEN İSTİYOR?

ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamalarda ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilirken Bagram Hava Üssü'nü de terk etmesini eleştirerek bu konuda Joe Biden yönetimini suçlamıştı.

Üssü geri almak için Afganistan ile görüştüklerini belirten Trump, "Bagram'da neler olacağını göreceğiz. Geri almak için Afganistan ile görüşüyoruz. Oradan asla vazgeçilmemeliydi" ifadelerini kullanmıştı.

Bagram Hava Üssü’nü stratejik önemi nedeniyle geri istediklerini ifade eden Trump, "Üssü istememizin nedenlerinden biri, buranın Çin'in nükleer silahlarını ürettiği yerden bir saat uzaklıkta olması" açıklamasında bulunmuştu.