Maduro’dan Trump’a mektup: “Yalanların üstesinden gelebiliriz”

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 6 Eylül’de ABD Başkanı Donald Trump’a gönderdiği mektupta, kendisine yöneltilen uyuşturucu kaçakçılığı ve suç örgütü bağlantıları iddialarını reddetti. Maduro, ilişkilerin gerginleşmesine yol açan suçlamaların gerçeği yansıtmadığını belirterek Washington’a doğrudan diyalog çağrısı yaptı.

İngiliz haber ajansı Reuters’ın aktardığına göre Maduro, mektubunda Kolombiya’da üretilen uyuşturucuların yalnızca yüzde 5’inin Venezuela üzerinden geçtiğini ve bunların da büyük bölümünün ülke yetkililerince ele geçirilerek imha edildiğini kaydetti. Maduro, Trump yönetiminin iddiaları için “Tüm kıta genelinde yıkıcı sonuçlara neden olabilecek bir silahlı çatışmayı meşrulaştırma amacı taşıyan dezenformasyon” ifadelerini kullandı.

Maduro, “Başkan Trump, tarihi ve barışçıl olması gereken ilişkilerimizi zedeleyen bu yalanların üstesinden birlikte gelebileceğimizi umuyorum. Bu ve diğer çeşitli konular, medya gürültüsünü ve yalan haberleri azaltmak için her zaman Özel Temsilciniz Richard Grenell ile doğrudan ve açık şekilde görüşülebilir” dedi.

TRUMP BASKISINI ARTIRDI

Öte yandan Trump, Venezuelalı mahkumların iadesi konusunda baskısını artırdı. Bugün yaptığı açıklamada, Caracas yönetimine seslenen Trump, “Derhal bu mahkumları kabul edin, yoksa ödeyeceğiniz bedel hesaplanamaz” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, dün yaptığı bir başka açıklamada ise Venezuela’dan yola çıktığı iddia edilen ve uyuşturucu taşıdığı öne sürülen bir teknenin vurulduğunu duyurmuştu. Trump, saldırıda 3 kişinin öldürüldüğünü belirtirken, teknede uyuşturucu bulunduğuna dair kanıt paylaşmamıştı. Bu saldırı, Washington yönetiminin Karayipler ve Güney Amerika’da son dönemde düzenlediği üçüncü operasyon oldu.