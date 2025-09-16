Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Maduro'dan ABD'ye sert suçlama: "Petrolümüzü, gazımızı, altınımızı çalmak istiyorlar"

Maduro’dan ABD’ye sert suçlama: "Petrolümüzü, gazımızı, altınımızı çalmak istiyorlar"

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Maduro’dan ABD’ye sert suçlama: &quot;Petrolümüzü, gazımızı, altınımızı çalmak istiyorlar&quot;
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin ülkesinde rejim değişikliği için askeri planlar yaptığını öne sürerek Karayipler’deki askeri hareketliliğe dikkat çekti. Maduro, “Amaç petrolümüzü, gazımızı ve altınımızı ele geçirmek” dedi.

Başkent Caracas'ta katıldığı bir etkinlikte konuşan Maduro, ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"PETROLÜMÜZÜ, ALTINIMIZI ÇALMAK İSTİYORLAR"

Maduro, ABD’nin Venezuela’da rejim değişikliği için askeri planlar hazırladığını öne sürerek, "ABD, tüm dünya, Latin Amerika ve Karayipler biliyor ki bu, Venezuela’yı sindirmek ve rejim değişikliği arayışıyla yürütülen bir askeri operasyondur. Ülkeyi parçalamak, Irak, Libya ve Suriye’de yaptıkları gibi istikrarsızlaştırmak, petrolümüzü, gazımızı, demirimizi ve altınımızı çalmak istiyorlar." dedi.

"REJİM DEĞİŞİKLİĞİNİ HEDEFLİYORLAR"

ABD’nin Karayipler’deki askeri varlığının amacının açık olduğunu belirten Maduro, "Kukla bir hükümet kurmak istiyorlar. Tek gerçek şu ki, kısa, orta ve uzun vadede dünyanın en büyük petrol rezervini kontrol altına almak için rejim değişikliğini hedefliyorlar." ifadesini kullandı.

Bu arada Maduro, Karayipler ülkesi Trinidad ve Tobago Başbakanı Kamla Persad-Bissessar’ı, Venezuela’ya yönelik muhtemel bir ABD saldırısının parçası olmakla suçladı.

Komşu ülke olduklarını hatırlatan Maduro, "Açıkçası, Trinidad ve Tobago Başbakanı delirdi, gerçekten delirdi. Trinidad ve Tobago’dan Venezuela’ya saldırılar düzenlenmesine izin vereceğini, neredeyse Venezuela’ya savaş ilan edeceğini söylüyor. Eminim ki Trinidad ve Tobago halkı buna tamamen karşıdır, biz komşu ülkeleriz." yorumunda bulundu.

KARAYİPLER'DEKİ HAREKETLİLİK

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela kıyılarına "USS Gravely", "USS Jason Dunham" ve "USS Sampson" savaş gemilerini göndermişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyonluk milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise ülkesinin ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğunu söylemişti.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

Samsun'da kereste fabrikasında yangın! Ekipler zamana karşı yarış başlattı
