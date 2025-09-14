ABD Donanması Venezuela teknesine baskın düzenledi! 9 balıkçı alıkondu

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Karayipler’de tansiyon yükseldi. Venezuela hükümeti, ABD Donanması’na ait bir savaş gemisinin Venezuela bayraklı bir balıkçı teknesine baskın düzenlediğini duyurdu. Dışişleri Bakanı Yvan Gil, 18 silahlı askerin tekneye çıkarak iletişimi kestiğini ve 9 balıkçıyı 8 saat boyunca alıkoyduğunu açıkladı.

Venezuela hükümeti, ABD Donanması’na ait bir savaş gemisinin Karayipler’de Venezuela bayraklı bir ton balığı teknesine çıkarak mürettebatı saatlerce alıkoyduğunu açıkladı.

9 BALIKÇI 8 SAAT ALIKONULDU

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, başkent Caracas’ta düzenlediği basın toplantısında, olayın “yasa dışı ve düşmanca” olduğunu duyurdu.

Gil, ABD’ye ait bir destroyerden inen 18 silahlı askerin, teknenin iletişimini engellediğini ve 9 balıkçıyı 8 saat boyunca alıkoyduğunu dile getirdi.

Balıkçılar, Venezuela donanmasının bölgeye ulaşmasının ardından serbest bırakıldı.

'PROVOKASYON ARIYORLAR'

Gil, “Bu tür provokasyonları gerçekleştirme emrini verenler, Karayipler’de askeri gerginliği haklı gösterecek bir olay arıyor” ifadelerini kullandı. 

Venezuela Dışişleri Bakanlığı, olaya ilişkin fotoğraf ve balıkçıların çektiği bir videoyu da yayınladı. Görüntülerde ABD savaş gemisinin ve gemiye çıkan askerlerin yer aldığı öne sürüldü.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz ay uyuşturucu kartelleriyle mücadele gerekçesiyle Karayipler’e savaş gemileri gönderilmesi emrini vermişti.

Trump'ın kararı Washington ile Caracas arasındaki gerilimi daha da artırdı. Gil, ABD’nin “rejim değişikliği için başarısız politikalarını sürdürdüğünü” iletti.

