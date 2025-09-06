Venezuela F-16’ları ABD gemisini kilitledi! Trump, Maduro’yu devirmek için düğmeye bastı

Karayipler’de Venezuela ile ABD arasında gerilim tırmandı. İki gün içinde ikinci kez Venezuela Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 savaş uçakları, ABD Donanması’na bağlı USS Jason Dunham adlı savaş gemisine tehlikeli biçimde yaklaştı.

F-16'LAR SİLAH MENZİLİNE GİRDİ, ABD MÜDAHALE ETMEDİ

ABD’li askeri yetkililer, jetlerin doğrudan silah menziline girdiğini ancak USS Jason Dunham’ın karşılık vermediğini açıkladı. Buna rağmen olayın ciddiyeti, Beyaz Saray’da alarma neden oldu. ABD Başkanı Donald Trump, tekrar benzer bir tehdit durumunda “başlarının belada olabileceğini” söyledi.

TRUMP YÖNETİMİNDEN MADURO'YA MESAJ: KOLAY MI OLSUN, ZOR MU?

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik kapsamlı bir baskı planını gündeme aldı.

CNN’e konuşan kaynaklara göre Trump, Maduro’nun çevresindeki kartel bağlantılarını hedef alan saldırıları onayladı. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Venezuela’dan ayrılan ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir tekne, ABD güçleri tarafından vurularak imha edildi. Saldırıda 11 kişi öldü.

"UYUŞTURUCU KARTELLERİ TERÖRİSTTİR, NEREDE OLURLARSA OLSUNLAR VURULACAKLAR"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, “Bu bir uyuşturucu ile mücadele operasyonudur. Kartelleri, nerede faaliyet gösterirlerse göstersinler hedef alacağız” dedi. Rubio, teknenin ABD’ye doğru ilerlediğini ve “başkanın emriyle havaya uçurulduğunu” belirtti.

ABD, KARAYİPLER'E BÜYÜK GÜÇ YIĞINAĞI YAPTI

Washington, son haftalarda Karayipler’e donanma ve hava unsurlarını içeren büyük bir askeri sevkiyat gerçekleştirdi. Bölgede Tomahawk füzeleriyle donatılmış savaş gemileri, denizaltılar, çeşitli hava araçları ve 4.000’den fazla deniz piyadesi konuşlandırıldı. Ayrıca, 10 adet F-35 savaş uçağı da Porto Riko’daki tatbikatlara katıldı.

MADURO'NUN BAŞINA 50 MİLYON DOLAR ÖDÜL KONDU

Trump yönetimi, Maduro’yu “uyuşturucu terörüyle bağlantılı” kişi olarak tanımlamıştı. Bu kapsamda, ABD Adalet Bakanlığı Maduro’nun yakalanması için verilen ödülü 50 milyon dolara çıkardı. Pentagon’un, kartelleri terör örgütü ilan ederek doğrudan askeri hedef olarak kabul ettiği bildirildi.

KONGRE BRİFİNGİ SON ANDA İPTAL EDİLDİ

ABD Kongresi'nde saldırıyla ilgili düzenlenecek olan bilgilendirme toplantısı, hiçbir açıklama yapılmadan son anda iptal edildi. CNN’e konuşan kaynaklara göre, saldırının hukuki dayanağı ve hedeflerin doğruluğuna dair net bilgi sunulmadı.

TRUMP'TAN MADURO'YA DOLAYLI MESAJ: TERCİH SENİN

Trump yönetimine yakın kaynaklar, Venezuela’daki baskının artacağını belirtiyor. CNN’e konuşan bir kaynak, “Tercih edilen yol, Maduro’nun kendi rızasıyla görevi bırakması. Bu iş kolay mı olacak, zor mu? Seçim onun” dedi.