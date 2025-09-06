Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Maduro, Trump'ın tehdidine cevap verdi! ABD'ye resti çekti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya ait iki savaş uçağının bir ABD donanma gemisine yakın uçuş gerçekleştirmesine tepki göstererek "Eğer bizi tehlikeli bir duruma sokarlarsa o uçaklar düşürülecek." demişti. Trump'ın sözlerine Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan sert bir karşılık geldi. Maduro, "Venezuela saldırıya uğrarsa silahlı mücadele aşamasına geçer." dedi.

Başkent Karakas'ta ordu komutanlarıyla bir araya gelen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Uçaklarınızı düşürürüz" tehdidine cevap verdi.

MADURO'DAN GÖZDAĞI 

Maduro, "Şu anda silahsız mücadele aşamasındayız. Bu, siyasi, iletişimsel ve kurumsal bir aşamadır. Venezuela saldırıya uğrarsa silahlı mücadele aşamasına geçer." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin seferberlik sürecinde olduğunu vurgulayan Maduro, şöyle konuştu:

"Bizler barış yanlısıyız ama aynı zamanda savaşçı bir milletiz. Hiç kimse, ne bugün ne de gelecekte, bizi köleleştiremez. ABD, Venezuela’da şiddet yoluyla rejim değiştirme planlarından vazgeçmeli. Saldırı olursa, halkımız ulusal, yerel ve bölgesel düzeyde, planlı ve örgütlü şekilde silahlı mücadele evresine geçer."

Maduro, Venezuela halkına saygı gösterilmesi koşuluyla her zaman diyaloga ve görüşmelere açık olduklarının da altını çizdi. ABD’nin Karayipler'deki askeri hareketliliğine değinen Maduro, "Venezuela'nın Karayipler'deki karasuları halka aittir. Komplolar, tehditler, darbeler ve müdahaleler Karayipler ve Güney Amerika'ya geri dönmemelidir." diye konuştu.

Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerin şiddete yol açan çetelere ve Kolombiyalı paralı askerlere karşı büyük zaferler kazandığına işaret eden Maduro, Bolivarcı Venezuela halkının onurunu ve haysiyetini her daim savunmaya hazır olduklarını kaydetti.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Trump, Venezuela'ya ait iki savaş uçağının bir ABD donanma gemisine yakın uçuş gerçekleştirmesine tepki göstererek, "Eğer bizi tehlikeli bir duruma sokarlarsa o uçaklar düşürülecek." ifadesini kullanmıştı.

Venezuela'ya ait savaş uçaklarının ABD donanma unsurlarına yakın uçmaları hakkında ne düşündüğü yönündeki bir soruyu cevaplayan Trump, "Bence başları belaya girecek. Onlara bunu söylüyoruz. Tehlikeli bir pozisyonda uçarlarsa, kaptanlarımız ne yapmak istediklerine kendileri karar verir." şeklinde konuşmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

34 dolandırıcılık şüphelisi yakalandıKomşuları kokudan rahatsız olunca acı gerçek ortaya çıktı
