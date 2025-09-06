Trump’tan Venezuela’ya gözdağı: “Uçakları düşürürüz!”

Pentagon’dan yapılan açıklamada, Venezuela Hava Kuvvetleri’ne ait iki askeri uçağın Karayipler’de devriye gezen bir ABD savaş gemisine tehlikeli derecede yaklaştığı belirtildi. ABD Savunma Bakanlığı, bu girişimin “provokatif” olduğunu vurgularken, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya “ABD’nin uyuşturucu ve terörle mücadele operasyonlarına engel olmaması” yönünde çağrıda bulundu.

UYUŞTURUCU KARTELİ SUÇLAMALARI

Washington yönetimi uzun süredir Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu, Latin Amerika merkezli uyuşturucu kaçakçılığı yapılanması “Cartel de los Soles” ile bağlantılı olmakla suçluyor. ABD Hazine Bakanlığı, bu karteli “Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist” ilan etmişti. ABD, daha önce Maduro hakkında bilgi verilmesi halinde ödenecek ödülü 25 milyon dolardan 50 milyon dolara çıkarmıştı.

MADURO’DAN SERT YANIT

Venezuela lideri Maduro ise ABD’nin baskılarına meydan okuyarak, “Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz. Hiçbir imparatorluk Venezuela’nın kutsal topraklarına dokunamaz.” açıklamasında bulunmuştu. Maduro, muhtemel bir ABD müdahalesine karşı ordusunu teyakkuzda tutuyor.

KARAYİPLER’DE GERGİNLİK ARTIYOR

Trump’ın talimatıyla 28 Ağustos’ta Karayipler bölgesine bir denizaltı ve 7 savaş gemisinden oluşan ABD filosunun gönderildiği bildirilmişti. Bu hamle, Venezuela açıklarında askeri tansiyonun daha da yükseleceği yönünde yorumlandı.

ABD’nin uyuşturucu kartellerine yönelik operasyonlarını gerekçe göstererek bölgede askeri varlığını artırması, Latin Amerika’da yeni bir çatışma ihtimalini gündeme taşıyor. Trump’ın son açıklamaları, Washington’un muhtemel bir provokasyon karşısında askeri müdahaleye hazır olduğunun en net göstergesi olarak değerlendiriliyor.