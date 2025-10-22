MURAD-100A dünyayı şaşırttı! 'Türk radarı ABD’nin F-35’ini tehdit ediyor'

Türkiye, hava muharebesinde yeni bir çağın kapısını araladı. Bayraktar KIZILELMA, ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD-100A AESA radarının performans test uçuşunu başarıyla tamamladı.

MURAD-100A, sahip olduğu AESA (Active Electronically Scanned Array) mimarisi sayesinde çevik elektronik hüzme yönlendirme kabiliyetine sahip olan, eşzamanlı hava-hava ve hava-yer angajman yetenekleri sunabilen son teknoloji çok fonksiyonlu bir atış kontrol radarı olarak öne çıkıyor. Bu başarı, yalnızca Türkiye’nin savunma tarihinde değil, dünya havacılık arenasında da dengeleri değiştirdi.

Türk mühendislerin geliştirdiği yapay zeka destekli uçuş sistemleri, Kızılelma’yı tek başına karar alabilen, tehditleri analiz edip anında karşılık verebilen bir “hava muharebe zekasına” dönüştürdü.

İsrail gazetesi Maariv, gelişmeyi manşetten duyurdu: “Türkiye gök savaşçılarını ortaya çıkardı – ABD’nin F-35’ini tehdit eden dron.”

Gazete, KIZILELMA’nın MURAD-100A ile tam entegrasyonunun “oyunun kurallarını değiştiren bir adım” olduğunu vurguladı ve bu adımın İsrail’de ciddi endişelere neden olduğunu yazdı.

Maariv’in haberinde, Türk mühendislerin geliştirdiği bu radarın, ABD’nin F-35 savaş uçaklarında kullanılan AN/APG-81 sistemine ciddi bir rakip haline geldiği belirtilirken, Türkiye’nin “hava savunma ve elektronik harp alanında bağımsız bir küresel güç konumuna yükseldiği” ifade edildi:

“MURAD-100A, Amerikan F-35’te kullanılan AN/APG-81 radarına ciddi bir rakip haline geldi.”

“TÜRKİYE GÖKYÜZÜNDE YENİ BİR ÇAĞ BAŞLATTI”

Türk savunma kaynaklarına göre Kızılelma’ya tam entegrasyon, “hava muharebesinde yeni bir çağın başlangıcı" olacak.

Yapay zeka destekli uçuş sistemleri, Kızılelma’yı sadece bir hava aracı değil, tek başına karar alabilen bir savaş zekası haline getirdi.

“SAVUNMADA TAM BAĞIMSIZLIK DÖNEMİ”

Maariv, Türkiye’nin savunma alanında tam bağımsızlık hedefini gerçekleştirmeye çok yaklaştığını irdeledi.

Radar sisteminden mühimmatlara, motorlardan uçak gövdesine kadar her unsurun yerli üretimle geliştirildiğine dikkat çekti.

Haberde ayrıca, MURAD-100A’nın GaN teknolojisi sayesinde “360 derece çoklu hedef takibi, elektronik karıştırmaya dayanıklılık ve yüksek çözünürlüklü görüntüleme” kabiliyetine sahip olduğu öne çıkarıldı.

“ABD VE BATI'NIN SAVUNMA TEKELİ KIRILDI”

İsrail basınına göre, Türkiye’nin yeni teknolojisi, Batı merkezli savunma düzenine doğrudan meydan okuyor:

“MURAD-100A sadece bir radar değil, jeopolitik bir mesaj. Türkiye artık ABD’nin değil, kendi gökyüzünün efendisi.”

“GÖKYÜZÜNDE TÜRK İMZASI”

Kızılelma’nın hem sembolik hem teknolojik anlamı dikkat çekiyor. Türk kültüründe “ulaşılması gereken nihai hedef”i temsil eden Kızılelma, artık Türkiye’nin geleceğin hava gücündeki konumunu da simgeliyor.

Maariv, “Türkiye gökyüzünde kendi imzasını attı.” dedi.