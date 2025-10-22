Amazon yarım milyon kişiyi robotlarla değiştirecek!

ABD’li e-ticaret devi Amazon, iş gücünde dev bir dönüşüm başlatıyor. Şirket, operasyonlarının yüzde 75’ini otomatikleştirmeyi ve yarım milyondan fazla pozisyonu robot sistemlerle değiştirmeyi planlıyor.

New York Times’ın ulaştığı iç belgelere göre Amazon, 2027 yılına kadar yalnızca ABD’de 160 binden fazla kişiyi işe almaktan kaçınacak. Bu sayede, ürünlerin seçilmesi, paketlenmesi ve teslim edilmesi süreçlerinde ciddi bir maliyet tasarrufu sağlanacak.

Şirketin hedefi, 2033’e kadar satışlarını iki katına çıkarırken insan gücüne olan bağımlılığını minimuma indirmek.

Bu kapsamda Amazon, gelecek yıllarda 600 binden fazla kişiyi işe almadan operasyonlarını sürdürebilecek bir sisteme geçmeye hazırlanıyor.

Belgelerde, Amazon’un 2033’e kadar satışlarını iki katına çıkarırken iş gücünü büyütmeden operasyonlarını sürdürmeyi planladığı ifade ediliyor. Böylece şirket, 600 binden fazla kişiyi işe almadan faaliyetlerine devam edebilecek.

OTOMATİK DEPOLAR YAYILIYOR

Şirketin robotik ekibi, çok az insanla çalışan süper hızlı depolar kurmayı amaçlıyor. Louisiana’daki Shreveport tesisi, bu sistemin ilk örneği olarak gösteriliyor. Burada bin robot çalışıyor ve istihdam oranı yüzde 25 azalmış durumda. Aynı modelin önümüzdeki iki yıl içinde yaklaşık 40 tesiste uygulanması planlanıyor.

Amazon ayrıca belgelerde, kamuoyunda “soğuk” bir imaj oluşmaması için “robot” veya “otomasyon” gibi kelimelerden kaçınılmasını, bunun yerine “gelişmiş teknoloji” veya “cobot” (insanla iş birliği yapan robot) terimlerinin kullanılmasını öneriyor.

ŞİRKET NE DEDİ?

Amazon sözcüsü Kelly Nantel, belgelerin şirketin genel işe alım stratejisini yansıtmadığını, yalnızca belirli bir grubun görüşlerini içerdiğini söylüyor. Nantel, tatil sezonu için 250 bin kişilik istihdam planlandığını, ancak bu pozisyonların kalıcı olup olmayacağının kesinleşmediğini aktarıyor.

Amazon ayrıca topluluk projelerine katılımın otomasyonla bağlantısı olmadığını, bunun sadece yerel bağları güçlendirme amacı taşıdığını vurguluyor.

'NET İŞ YOK EDİCİ OLABİLİR'

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden Nobel ödüllü ekonomist Daron Acemoğlu, Amazon’un adımlarının ABD iş piyasasında büyük etkiler oluşturacağına değindi:

“Amazon kadar otomasyon yolunda ilerleme motivasyonu olan başka bir şirket yok. Bunu kârlı hâle getirdiklerinde, diğerleri de aynı yolu izleyecek”

Şirketin 2027’ye kadar yaklaşık bir milyon robotu aktif olarak kullanması bekleniyor. Amazon, bu yeni dönemde robot teknisyenliği gibi daha teknik ve yüksek ücretli işlerin öne çıkacağını öngörüyor.