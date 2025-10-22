Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gazze'de Türk bayrakları rahatsız etti! Canlı yayında 'Yeni bir Mavi Marmara olur' diyerek tehdit ettiler

Gazze’de Türk bayrakları rahatsız etti! Canlı yayında 'Yeni bir Mavi Marmara olur' diyerek tehdit ettiler

Gazze’de Türk bayrakları rahatsız etti! Canlı yayında &#039;Yeni bir Mavi Marmara olur&#039; diyerek tehdit ettiler
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İsrail’de tansiyon yeniden yükseldi. i24 News’te konuşan Ulusal Güvenlik Enstitüsü (INSS) araştırmacısı Dr. Gallia Lindenstrauss, Gazze’de Türk askerlerinin varlığı ihtimaline tepki göstererek “Yeni bir Mavi Marmara olur” ifadelerini kullandı.

7 Ekim’den bu yana bölgede beş farklı ülkeyi hedef alan İsrail, şimdi de Türkiye’yi dilinden düşürmüyor.

İsrail televizyonu i24 News’te konuşan İsrail Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü’nden (INSS) araştırmacı Dr. Gallia Lindenstrauss, Tel Aviv yönetiminin artık “Türkiye’nin Gazze’deki rolünü kabul etmek zorunda kaldığını”, ancak bunun “çok ağır bir bedel” olduğunu söyledi.

“TÜRKİYE İSRAİL'İ KUŞATIYOR” 

Lindenstrauss, Ankara’nın yalnızca Gazze’de değil, Suriye’de de nüfuz kazandığını öne sürdü.

“Türkiye, Hamas üzerindeki etkisini koruyor ve Gazze konusunda tutumunu değiştirmiyor. Yeniden inşa sürecine dahil olması, İsrail açısından ciddi bir stratejik risk anlamına geliyor” şeklinde görüşlerini öne sürdü.

İsrailli uzmana göre, Türkiye’nin Gazze’deki artan etkinliği, savaş sonrası dönemde İsrail’in manevra alanını daraltıyor.

Gazze’de Türk bayrakları rahatsız etti! Canlı yayında 'Yeni bir Mavi Marmara olur' diyerek tehdit ettiler - 1. Resim

CANLI YAYINDA AÇIK TEHDİT: YENİ BİR MAVİ MARMARA YAŞANIR

Lindenstrauss, canlı yayında doğrudan tehdit içeren ifadeler kullandı:

“Eğer Türk askerleri Gazze’ye girerse, bu ciddi bir stratejik hata olur. Yeni bir Mavi Marmara olayı yaşanır.”

İSRAİL BASINI: TÜRK BAYRAKLARI KORKUTTU

İsrail medyasında çıkan haberlerde, Gazze’de Türk bayraklı iş makinelerinin görüntülerinin Tel Aviv’de huzursuzluğa neden olduğu yazılmaya devam ediyor.

Maariv ve Israel Hayom gazetelerinde yer alan analizlerde, Ankara’nın Gazze’nin yeniden inşasında lider rol üstlenmesinin İsrail’in “kontrol alanını kaybettiği” algısını güçlendirdiği dile getirildi.

Gazze’de Türk bayrakları rahatsız etti! Canlı yayında 'Yeni bir Mavi Marmara olur' diyerek tehdit ettiler - 2. Resim

“TÜRK ASKERİNİN VARLIĞI ENDİŞE VERİCİ”

Israel Hayom’a konuşan bir diğer İsrailli analist Rami Daniel, “Türk askerinin bölgede yer alması endişe verici. En büyük risk şu: İsrail kazara Türk birliklerini vurursa ne olur?” sözleriyle kaygısını dile getirdi.

İsrail’in Yahudi Yerleşim Bakanı Orit Struck ise tepkiyi açıkça dile getirdi:

“Gazze’de traktörde de cipte de Türk görmek istemiyorum.”

TÜRKİYE'NİN YÜKSELEN BÖLGESEL ETKİSİ RAHATSIZ EDİYOR

Netanyahu kabinesine göre Gazze’nin yeniden inşasında Türkiye’nin aktif rol alması, Filistin meselesinde yeni bir güç dengesi oluşturuyor.

Ankara’nın Katar’la birlikte yürüttüğü diplomatik girişimler, hem insani yardımların koordinasyonunda hem de ateşkes sonrası istikrarın sağlanmasında belirleyici hale geliyor.

