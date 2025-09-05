Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Karayipler'de savaş provası! Venezüella F-16'ları ABD gemisini kıskaca aldı

Karayipler'de savaş provası! Venezüella F-16'ları ABD gemisini kıskaca aldı
Venezüella Hava Kuvvetleri’ne ait iki F-16 savaş uçağı, uluslararası sularda görev yapan ABD Donanması’na bağlı USS Jason Dunham muhribinin üzerinden alçak uçuş yaptı. Pentagon bu hamleyi “güç gösterisi” olarak duyururken, gerilim tırmandı. Gelişmenin ardından Devlet Başkanı Nicolas Maduro milyonları kapsayan milis seferberliği ilan etti.

Venezüella Hava Kuvvetleri’ne ait iki F-16 savaş uçağı, Karayipler’de uluslararası sularda görev yapan ABD Donanması’na ait USS Jason Dunham muhribinin üzerinde uçtu. Pentagon bu hamleyi “güç gösterisi” olarak nitelendirdi.

ABD DONANMASI HEDEF ALINDI

Savunma Bakanlığı yetkililerine göre, silahlı iki Venezüella F-16’sı Perşembe günü Aegis güdümlü füze destroyeri Dunham’ın yakınında alçaktan uçuş gerçekleştirdi. O anlar Pentagon tarafından doğrulanırken, olayın ABD’nin uyuşturucu ile mücadele operasyonlarına “müdahale amacı” taşıdığı iddia edildi.

Pentagon’dan yapılan açıklamada, “Bu son derece kışkırtıcı hareket, uyuşturucu operasyonlarımızı engellemeye yönelik bir girişimdir” denildi.

Karayipler’de savaş provası! Venezüella F-16’ları ABD gemisini kıskaca aldı - 1. Resim

MADURO'DAN 'SAVAŞ HAZIRLIĞI' TALİMATI

Gelişmenin ardından Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Ulusal Bolivarcı Milis’i genişletmek için seferberlik ilan etti. Devlet televizyonu VTV’de konuşan Maduro, ülke genelinde 15.751 halk savunma üssü ve 5.336 komün milis biriminin aktif hale getirileceğini duyurdu.

Maduro, yıllardır eğitim alan 4,5 milyon milis gücüne yeni gönüllülerin de katılmasıyla toplam sayının 8 milyonu aşmasının beklendiğini söyledi.

ABD, Güney Karayipler'de bazıları Venezuela ile bağlantılı uyuşturucu kartellerini hedef alan büyük bir narkotikle mücadele operasyonunun bir parçası olarak Porto Riko'ya 10 adet F-35 jeti gönderdi.
"HİÇBİR İMPARATORLUK VENEZUELA'YA DOKUNAMAZ"

Maduro, ABD’nin Karayipler’deki askeri varlığını “tehdit” olarak nitelendirdi ve “Denizlerimizi, göklerimizi ve topraklarımızı savunacağız. Hiçbir imparatorluk Venezuela’nın kutsal topraklarına dokunamaz” ifadelerini kullandı.

Trump yönetimi baskıyı artırıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Latin Amerika uyuşturucu kartellerine karşı daha sert önlemler alınmasını öngören kararnameyi geçtiğimiz ay imzalamıştı. Washington yönetimi, Maduro’yu “Cartel de los Soles” üzerinden uyuşturucu kaçakçılığıyla suçluyor.

ABD Hazine Bakanlığı 25 Temmuz’da söz konusu karteli Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist grup ilan etmiş, Maduro’nun yakalanması için verilen ödül ise 25 milyon dolardan 50 milyon dolara çıkarılmıştı.

ABD DONANMASI BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Trump’ın talimatıyla geçtiğimiz günlerde bir denizaltı ve yedi savaş gemisinden oluşan bir donanma grubu Venezuela sularına yakın Karayipler’e yönlendirilmişti.

Kaynak: Dış Haberler

