Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Rus ordusu, anaokulunu hedef aldı! Çok sayıda yaralı çocuk var

Rus ordusu, anaokulunu hedef aldı! Çok sayıda yaralı çocuk var

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rus ordusu, Ukrayna'nın Harkiv kentindeki bir kreşe İHA saldırısı gerçekleştirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yaptığı açıklamada 1 kişinin öldüğünü 7 kişinin de yaralandığını bildirdi. Öte yandan Ukrayna ordusu, 333 İHA'nın imha edildiğini,16 füzenin ise düşürüldüğünü duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Harkiv kentindeki bir kreşe insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda bir kişinin öldüğünü ve 7 kişinin yaralandığını bildirdi. Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada 48 çocuğun güvenli bir bölgeye tahliye edildiği ifade edildi. 

Rus ordusu, anaokulunu hedef aldı! Çok sayıda yaralı çocuk var - 1. Resim

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusların Harkiv'de bir kreşe İHA ile saldırdığını belirterek, "Rusların Harkiv'de kreşe düzenlediği İHA saldırısında bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Binadaki tüm çocuklar tahliye edilerek sığınağa götürüldü." ifadelerini kullandı.

Çocukların büyük stres yaşadığını vurgulayan Zelenskiy, "Bir kreşe düzenlenen İHA saldırısının hiçbir gerekçesi olamaz. Rusya'nın giderek küstahlaştığı açık." değerlendirmesinde bulundu.

Rus ordusu, anaokulunu hedef aldı! Çok sayıda yaralı çocuk var - 2. Resim

Harkiv Belediye Başkanı Igor Terekhov da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kreşe yapılan saldırıda ölen ve yaralananlar arasında çocukların olmadığını kaydetti.

"SALDIRILARDA 405 İHA VE 28 FÜZE KULLANDI"

Öte yandan Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada Rusların ülkeye yönelik saldırılarda 405 İHA, 15'i balistik olmak üzere 28 füze kullandığı bildirildi.

Rus ordusu, anaokulunu hedef aldı! Çok sayıda yaralı çocuk var - 3. Resim

Hava savunma güçlerinde 333 İHA'nın imha edildiği veya yönü değiştirilerek etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, 16 füzenin ise düşürüldüğü ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Sivas'ta skandal görüntü! Halk otobüsü şoförü, şehit babasını 'dilenci' deyip darbetmeye kalktıGalatasaray'da Bodo maçına saatler kala sakatlık şoku: İlkay Gündoğan'dan kötü haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kafkasya’da yeni enerji hattı doğuyor! Paşinyan: Türkiye kilit ülke olacak - DünyaPaşinyan: Türkiye kilit ülke olacakLitvanya semalarında gizemli balon krizi! tüm uçuşlar iptal oldu - DünyaAvrupa semalarında gizemli balon krizi!Türk asıllı kadın İngiltere'de kahve döktü! 150 sterlin para cezası verildi - DünyaKahve dökmek suç sayıldı! Neye uğradığını şaşırdı!Küçük bir şirketten kıtaya yayıldı! Çinli çift bebek bezi satarak servet kazandı - DünyaBir sipariş her şeyi değiştirdi! İmparatorluk kurdularGazze’de Türk bayrakları rahatsız etti! Canlı yayında 'Yeni bir Mavi Marmara olur' diyerek tehdit ettiler - DünyaCanlı yayında 'Türk askerini vururuz' dediAmazon yarım milyon kişiyi robotlarla değiştirecek! - Dünya500 bin kişi işsiz kalabilir! 2027'ye kadar süre verdiler
Sonraki Haber Yükleniyor...