Kalp krizi kaza getirdi! Prof. Dr. Tamer Edirne vefat etti

Olay, Pamukkale ilçesi Karakurt yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tamer Edirne idaresindeki henüz plakası belirlenemeyen araç seyir halindeyken sürücü Tamer Edirne’nin kalp krizi geçirmesi sonucu araç yoldan çıkarak trafik kazası meydana geldi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Tamer Edirne’nin olay yerinde ilk müdahalelerin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Tamer Edirne’nin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Prof. Dr. Tamer Edirne’nin Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı ve TAHUD Denizli Şube Başkanı olduğu öğrenildi.

BUGÜN DEFNEDİLDİ

Bugün cenazesi otopsinin ardından öğle namazına müteakip Müftü Ahmet Hulusi Efendi Cami’de kılınan namazın ardından Servergazi Mezarlığına defnedildi.