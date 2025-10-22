Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Kalp krizi kaza getirdi! Prof. Dr. Tamer Edirne vefat etti

Kalp krizi kaza getirdi! Prof. Dr. Tamer Edirne vefat etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kalp krizi kaza getirdi! Prof. Dr. Tamer Edirne vefat etti
Kalp Krizi, Kaza, Trafik Kazası, Denizli, Pamukkale Üniversitesi, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Seyir halindeyken kalp krizi geçiren Prof. Dr. Tamer Edirne'nin aracı yoldan çıkarak kaza yaptı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Edirne, bugün Denizli’de son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Pamukkale ilçesi Karakurt yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tamer Edirne idaresindeki henüz plakası belirlenemeyen araç seyir halindeyken sürücü Tamer Edirne’nin kalp krizi geçirmesi sonucu araç yoldan çıkarak trafik kazası meydana geldi. 

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Tamer Edirne’nin olay yerinde ilk müdahalelerin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. 

Tamer Edirne’nin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Prof. Dr. Tamer Edirne’nin Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı ve TAHUD Denizli Şube Başkanı olduğu öğrenildi.

BUGÜN DEFNEDİLDİ

Bugün cenazesi otopsinin ardından öğle namazına müteakip Müftü Ahmet Hulusi Efendi Cami’de kılınan namazın ardından Servergazi Mezarlığına defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çankırı’da kan donduran pusu: Eski eşi İlknur Kertlez’i öldürüp kaçtıZelenskiy’den Türkiye kararı! Ukrayna Donanması geliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çankırı’da kan donduran pusu: Eski eşi İlknur Kertlez’i öldürüp kaçtı - 3. SayfaÇankırı’da kan donduran pusu: Eski eşi İlknur Kertlez’i öldürüp kaçtıKuyuda bulunan ceset günler önce kaybolan 17 yaşındaki Hasret'e ait çıktı - 3. SayfaKuyudaki ceset 17 yaşındaki Hasret'e ait çıktıSivas'ta skandal görüntü! Halk otobüsü şoförü, şehit babasını 'dilenci' deyip darbetmeye kalktı - 3. SayfaŞoför, şehit babasına "dilenci" diyerek saldırdıİzmir'de patlama! Ev yıkıldı, yaralılar var - 3. Sayfaİzmir'de patlama! Ev yıkıldı, yaralılar varSamsun'da oyuncak ayının içinden uyuşturucu çıktı - 3. SayfaSamsun'da oyuncak ayının içinden uyuşturucu çıktıMaltepe'de dehşete düşüren olay! Kavga ettiği genci araba ile ezerek öldürdü - 3. SayfaKavga ettiği genci araba ile ezerek öldürdü
Sonraki Haber Yükleniyor...